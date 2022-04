Ja no cal esperar més per veure els teus artistes favorits en directe, avui 2 d'abril ELS40 i l'Ajuntament de Rubí et porten ELS40 Primavera Pop. Des de les 20:00 h Lost Frequencies, Justin Quiles, Ana Mena, Mau i Ricky, Nil Moliner, The Tyets, Miki Núñez, Samantha, Tiago Pzk i fins a una vintenta d'artistes nacionals i també internacionals completen el cartell del festival pop encarregat d'inaugurar la primavera.

Segueix en directe ELS40 Primavera Pop 2022 des de Rubí

Segueix en directe per Streaming el festival

Aquesta tarda podràs seguir en directe per streaming al nostre web els40.cat i al nostre canal de YouTube oficial d'ELS40. A partir de les 20:00 h estarem preparats per viure una nit èpica.

Un any més tornem a donar la benvinguda a la primavera, i recuperem l'emplaçament tradicional de l'Escardívol. Un lloc que ha viscut el naixement i l'explosió de grans estrelles nacionals i internacionals, davant de més de 15.000 persones.

Els locutors d'ELS40 seran els encarregats de marcar el ritme i escalfar l'ambient durant l'hora prèvia al concert, amb els millors èxits d'ELS40. Al Víctor de la torre, Adrià Soler, Adrià Ortega i Uri Mora, se'ls afegirà com a mestre de cerimònies el Tony Aguilar, que després de 4 anys torna a presentar el festival d'ELS40 a Rubí.

Per completar l'experiència segueix tota la cobertura especial en directe per les nostres xarxes socials. Farem connexions al backstage i photocall del festival, segueix els directes que farem amb tots els artistes des del nostre compte d'Instagram, i no et perdis cap detall a les nostres xarxes socials com Twitter, Facebook i Telegram.

Artistes ELS40 Primavera Pop 2022 a Rubí

Aquests són els artistes que actuaran a l'Escardívol de Rubí aquesta nit

Justin Quiles

Ana Mena

Lost Frequencies

Mau i Ricky

Dvicio

Nil Moliner

Tiago PZK

Marlon

Bombai i David Otero

Marc Seguí

Álvaro de Luna

Miki Núñez

Lérica

Ainoa Buitrago

Agoney

Leo Rizzi

Walls

The Tyets

Suu

Bounce Twice

Júlia Blum

Samantha

Sara Roy

Lemot

ELS40 Primavera Pop 2022 amb Ucraïna

ELS40 es mobilitza davant de la greu crisi arran de la invasió de Rússia a Ucraïna i utilitzarà el festival com a plataforma per a presentar una iniciativa creada per a recaptar fons i ajudar els milions de persones afectades. Aquesta campanya solidària s'ha impulsat en col·laboració amb ACNUR, Unicef, Creu Roja i el Comitè d'Emergència.

ELS40, continua amb el seu compromís de tenir cura del planeta, promourà accions en favor del medi ambient i la sostenibilitat.

Viu ja en directe el festival de festivals pop a Catalunya

Segueix-nos al canal de Telegram d'ELS40