¿Dónde, a qué hora y cómo ver LOS40 Primavera Pop 2022 Rubí (Barcelona) en directo desde casa?

Y por fin está aquí el festival más pop: LOS40 Primavera Pop 2022 Rubí (Barcelona) que se celebrará el próximo 2 de abril en el escenario de L'Escardivol. A este evento acuden numerosos artistas para poner en pie a todos los asistentes y espectadores, que no tenemos dudas, de que será una noche memorable.

Ana Mena, Justin Quiles, Nil Moliner, Lérica y muchos más artistas se subirán al escenario para hacerte bailar y disfrutar de este festival tan top. Como no podía ser de otra manera podrás vivir este evento como en la era pre-pandémica: disfrutando de música en directo sin precedentes. Además, lo mejor de todo es que el festival es completamente gratuito y cuenta con acceso libre hasta completar aforo. Las puertas se abrirán a las 19h y desde entonces, todos los asistentes disfrutarán de una Welcome Party, que será el pistoletazo de salida hasta que comience el gran show a las 20h. ¡No hay mejor plan para este 2 de abril!

Este evento estará presidido por Tony Aguilar, el gran maestro de ceremonias, que estará conduciendo la gala junto a otros locutores, Víctor de la Torre, Adrià Soler, Adrià Ortega y Uri Mora, que juntos, todos ellos podrán voz, humor y ritmo a esta fiesta de la música.

Sigue la emisión de la gala en directo

Este año LOS40 Primavera Pop de Barcelona se colarán en tu pantalla. El festival más pop se emitirá en directo vía streaming a través de la cuenta oficial de Youtube de LOS40 (Cataluña). Además, si lo deseas puedes consultar nuestras plataformas digitales y redes sociales para comprobar todo lo que sucede dentro y fuera del escenario. Así que, permanece atento porque en un festival así todo puede suceder. ¿Preparado? ¡Esto no ha hecho nada más que empezar!

Cartel de LOS40 Primavera Pop Rubí

Un año más, LOS40 han querido que disfrutes de un festival único e irrepetible, al que van acudir artistas de tallaje internacional como Justin Quiles, Tiago PZK o Leo Rizzi e intérpretes nacionales como la mismísima Ana Mena, Nil Moliner o Álvaro de Luna. Todos estos y muchos más artistas te harán disfrutar y vibrar al ritmo de la mejor música.

Justin Quiles

Lost Frequencies

Ana Mena

Mau y Ricky

Dvicio

Nil Moliner

Tiago PZK

Marlon

Bombai y David Otero

Marc Seguí

Álvaro de Luna

Miki Núñez

Lérica

Ainoa Buitrago

Agoney

Leo Rizzi

Walls The Tyets

Suu

Bounce Twice

Júlia Blum

Samantha

Sara Roy

Lemot

Este 2 de abril no te pierdas una de las citas más especiales con la música en Rubí: LOS40 Primavera Pop 2022, donde tendrás que ser rápido si quieres entrar a disfrutar en directo de un espectáculo sin precedentes, ya que hay límite de aforo. Aunque si finalmente no puedes entrar o prefieres disfrutarlo desde el sofá de tu casa, recuerda que puedes hacerlo a través de la cuenta oficial de Youtube de LOS40 Cataluña y las redes sociales, que te narrarán en directo todo lo que las cámaras y los focos no te han podido contar.

¿Se te ocurre algún plan mejor? ¡Seguro que no!