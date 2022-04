Supremme de Luxe: “Soy partidaria de jugar con las cartas que tengo sabiendo lo que hay en el mainstream”

La televisión tenía una cuenta pendiente con el universo drag y ATRESplayer PREMIUM, con la emisión de Drag Race España, ha dado a conocer a nuevas reinas y ha ayudado a posicionar en lo más alto a algunas que llevaban años trabajando duro para hacerse un nombre en el mundillo con su arte y su predisposición para el espectáculo. No sé exactamente si Supremme de Luxe le debe algo a Drag Race España o viceversa. Lo que está claro es que la presentadora, con su carisma, su experiencia y su incansable lucha por dar visibilidad al colectivo, ha escalado posiciones en la escala mediática y ahora afronta la segunda temporada del programa revelación (sale un capítulo nuevo cada domingo) con todas las ganas y sin perder la perspectiva.

¿Qué sensaciones tienes con la segunda temporada?

Tenemos muchas ganas de que se vea el trabajo de esta temporada, mostrar lo que se ha hecho porque pensamos que está muy bien. Son muy buenos concursantes y nos apetece que se vea todo lo que se ha preparado.

En otros países se suele notar el nivel de una temporada a otra. ¿Pasa eso en 'Drag Race España 2'?

Las concursantes ya conocen el formato, conocen como se hace la adaptación en España y han venido a trabajar mucho. Han estado muy a favor de obra y tienen muchísimo talento. Estas reinas, quizás, son más profesionales. Con esto no quiero decir que las de la primera temporada no lo fueran, pero las de ahora han venido con la idea clara de que Drag Race es un concurso y es televisión.

La apuesta sigue siendo igual de potente.

En España había mucho miedo porque ha habido otras adaptaciones que no han lucido tanto. Pero por Drag Race España se apostó fuerte. Me alegra mucho que haya sido con un programa de drags y en un contexto de proyección del colectivo LGTBIQ+. Y en esta segunda temporada, además, se ha ido un paso más allá.

Cuando acabamos la primera temporada, sin saber si iba a haber una segunda, hicimos una lluvia de ideas, nos escuchamos entre todos y nos dimos cuenta de que coincidía con lo que decía el público. Hemos intentado mejorar esas cosas que estaban pendientes y se nota en el producto final.

¿Qué destacarías del casting de esta segunda temporada?

El talento. Lo hacen muy bien. Lo hemos pasado fatal porque ha habido días que estábamos deseando que hicieran algo mal para tener un argumento. Hubo un programa en el que hicieron una prueba y cuando acabaron me levanté y dije: ‘no tengo ningún argumento para echar a alguien después de ver lo que he visto’.

El Snatch Game de la primera temporada fue icónico. ¿Qué podemos esperar del de este año?

Se entiende que guste mucho porque es una prueba muy divertida. Los que lo hacen bien lo hacen muy bien y los que lo hacen mal lo hacen muy mal. Es una prueba muy curiosa e incluso destapa el talento. Mira a esa Sagittaria. ¿Quién iba a pensar que iba a hacer de Encarnita, del baptisterio de esa manera? No era consciente ni ella. En la segunda temporada se mantiene y aguanta el tirón.

Si tuvieras la posibilidad, ¿a quién imitarías en el Snatch Game?

Me gusta mucho la idea de coger un personaje del arte que no tenga vida real. Lo interesante es que tú le montes una vida y le pongas una voz. Yo vengo del teatro y no es un ejercicio excesivamente difícil. También imitaría a Concha Velasco. Lo que pasa es que la adoro tanto que me daría respeto y miedo caricaturizarla excesivamente. Me podría el cariño.

¿Qué te ha dado 'Drag Race España' en lo personal?

Mi vida personal no ha cambiado, ha mejorado la vida laboral. Sigo en el mismo sitio y con mis cuatro cosas: mi casita, mi perro y mis amigos. Me gusta que no haya cambiado por todo el tumulto y tengo la suerte de que las amistades cercanas siguen estando. Dicen que los amigos están en los momentos malos y yo creo que un amigo bueno te aguanta también cuando hay un momento muy bueno. Se alegran por ti y están ahí. No es envidia, pero es complicado gestionar los egos en el mundo artístico. Hay que tener presente que hay un ego que es necesario para ejercer esta profesión, pero el otro hay que tenerlo bien gestionado.

Debe ser difícil gestionar el éxito. ¿En algún momento te preocupó comportarte diferente con tu familia y tus amigos?

Según terminé de grabar me puse en terapia. He estado en terapia varias veces y siempre me ha ido muy bien. Se habla poco y hay que normalizarlo. Hay veces en las que hay que prepararse mentalmente, y más en este trabajo en el que hay mucha implicación emocional. Nada más terminar empecé en terapia porque quiero hablar con la misma gente y hablar de la misma manera que siempre.

¿Y no te llevas el trabajo a casa?

Hay implicación emocional siempre. Trabajas con tus sentimientos para poder expresar cosas. A la gente no la engañas. En alguna otra disciplina puedes falsearlo un poco más, pero en la tele canta todo mucho.

Hay gente que dice que el mainstream se está subiendo a la ola drag. ¿Tú qué opinas?

Todo es un negocio y hay dos opciones. Puedes seguir revelándote, que a mi me parece totalmente respetable, o jugar las cartas que tiene y hacer la guerra desde dentro. Soy partidaria de jugar con las cartas que hay siendo consciente de lo que hay. Estoy en un punto en la vida que no estoy nada polarizada, más bien todo lo contrario. Vivo en la escala de grises. Nos hace falta más diálogo y más debates. Me parece muy bueno que el universo drag se abra al panorama mainstream simplemente porque antes no había acceso. De aquí a un tiempo quizás puedas decidir si dar el salto o quedarte donde estás.

Cuando empezó 'Drag Race España' hablabas con cautela sobre el futuro de las drags queens. ¿Ahora qué piensas?

Desde la misma cautela. Me lo tomo como un periodo bueno de trabajo que puede terminar o no. Hay que trabajar. En lo artístico no me atrevería a hacer un pronóstico de lo que va a pasar jamás. He pasado por tantas cosas…

