43 de 46 J Balvin no solo ha posado con su chica, Valentina Ferrer, aunque sí ha sido con ella con la que se ha mostrado más cariñosa, para algo es la madre de su hijo. El caso es que aquí no podemos verle, pero el toque artístico lo llevaba el colombiano en la nuca con dos corazones rojos formados con el pelo. Y tal vez al cuello con ese candado cuya llave suponemos que tendrá ella. El traje de Givenchy no ha pasado desapercibido.