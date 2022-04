Una nueva entrega de la serie Servir y Proteger de Televisión Española viene para hacerte disfrutar de nuevos enredos, trabas en las investigaciones y algún que otro romance. Si no puedes esperar a la emisión y quieres saber todos los detalles de lo que va a suceder esta semana del 4 al 8 de abril, te brindamos un pequeño adelanto.

Capítulo del lunes 4 de abril

Lidia y Néctor encuentran al autor de la agresión homófoba gracias a la ayuda de Mirza. Iker y Luna se acuestan. Víctor trata de desviar la atención de Quintero con el objetivo de proteger a Martina. Iker es citado por Argos. Rubén y Vega dan un paso hacia adelante y continúan con su relación.

Ambos disfrutan de un momento muy íntimo en el primer capítulo de la semana. / TVE/Pipo Fernández

Capítulo del martes 5 de abril

Mirza es denunciado por su homosexualidad en su país y además, su familia no lo acepta. Después de un operativo, Iker es interrumpido en su casa por una visita inesperada. Carlos y Yolanda destapan que Clara no es la persona que les ha hecho creer a todos. Víctor consigue que Quintero no piense en que alguien ayudó a Osman.

Capítulo del miércoles 6 de abril

Clara se muestra reacia a colaborar con la policía. Iker se disculpa con Luna, tras sus constantes plantones en las citas. Adriana, una vecina del barrio, trata de buscar solvencia económica a su ONG mientras padece graves problemas de salud.

Capítulo del jueves 7 de abril

Quintero ordena a Vega la investigación de Sonia Villalobos para saber si sigue o no viva. Adriana esconde su enfermedad y Roy, su segundo en la ONG, trata de conseguir el dinero por iniciativa propia. Iker le confiesa a Luna quién es realmente y a qué se dedica.

Capítulo del viernes 8 de abril

Martina le pide a Rubén que saque información a Vega sobre el trabajo que la ha encargado Quintero. Néstor y Lidia investigan el robo a Adriana con el dinero que iba a salvar la ONG. Luna se muestra muy feliz de haber pasado la noche con Iker.