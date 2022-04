Jon Batiste: conoce al triunfador de los Grammy

Jon Batiste es uno de los ganadores de los Premios Grammy 2022. El músico de 35 años es una figura del jazz y, aunque no es tan conocido mundialmente como otros candidatos, ha arrasado en la gala llevándose cinco de las once estatuillas a las que estaba nominado.

¿Quién es Jon Batiste?

Jon Batiste es un músico que proviene de una dinastía musical de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Es director creativo del Museo Nacional de Jazz y director musical de la banda que forma parte del programa “The Late Show with Stephen Colbert”.

Jon Batiste - FREEDOM

El músico es el creador de la banda sonora de Soul, la famosa película de Pixar. Gracias a esta composición ha sido reconocido en premios de cine tan importantes como los Oscars o los BAFTA, de la Academia de Cine británica.

Se ha convertido en toda una figura del jazz y ha grabado con artistas de la talla de Stevie Wonder, Willie Nelson o Prince. En su discográfica cuenta con ocho álbumes de estudio, el primero de ellos, Times in New Orleans, lo lanzó cuando tan solo tenía 17 años. El último de sus trabajos es We are, lanzado el pasado año, y por el cual se ha llevado varios Premios Grammy. Es un disco que mezcla diferentes sonidos no solo del jazz, sino también de soul, pop, R&B y hip hop. Es característico por su activismo en contra del racismo y recientemente ha participado en campañas en contra de la guerra de Ucrania.

Victoria en los Premios Grammy

Album of the Year winner Jon Batiste poses for photos backstage at the #Grammys. https://t.co/rjX2S5lSJ1 pic.twitter.com/rO8Q3GajAp — Variety (@Variety) April 4, 2022

Jon Batiste ha dado la sorpresa cuando esta noche se llevaba cinco Premios Grammy de los once a los que estaba nominados, sobre todo, ganando el de Álbum del año. En esa categoría competían con artistas de la talla de Taylor Swift, por Evermore, Billie Eilish, por Happier Than Ever, Olivia Rodrigo, por Sour, o Justin Bieber, por Justice (Triple Chucks Deluxe).

Estaba nominado a 11 categorías combinando las referentes al R&B y al jazz, con las más genéricas como Álbum del año y Grabación del año. Su palmarés finalmente ha quedado con cinco estatuillas: