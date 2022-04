Justin Quiles: “Rosalía usó partes de mi idea para la canción de ‘Saoko’”

Justin Quiles ha sido una de las estrellas de LOS40 Primavera Pop 2022 y, aprovechando su paso por Madrid, también ha querido pasarse por los estudios centrales de LOS40 para hablar con Tony Aguilar sobre la música que está preparando, su colaboración con Anitta y la relación que tiene con el nuevo disco de Rosalía.

Lo que viene este año

"He estado enfocado en hacer nueva música, nuevos videoclips y nuevas colaboraciones. También he estado terminando el álbum que viene. Tengo muchas cosas en camino y estoy contento con lo que está pasando en mi carrera. Cada tema que he sacado ha ido muy bien, pero los que tengo ahora son mis favoritos. Tengo un discazo bien diferente en el no solo hay reggaetón".

Nueva era, nuevos sonidos

"Me encanta salir de mi zona de confort. Lo hice con Loco y lo hice con Cristina. Ahora tengo otros temas que también son distintos, con sonidos nuevos con los que estoy experimentando. Tengo una canción con Carín León que es muy diferente y otro reggaetón lento que me encanta para el verano. La gente se la va a disfrutar".

Videoclip oficial de 'Envolver Remix'

Su canción con Anitta

"Anitta es mi hermana. Me dijo que me quería para el remix de Envolvente y le dije que contase conmigo. Lo grabé y le encantó. Hicimos el vídeo y está el challenge en redes. Está todo el mundo tirándose al suelo. Estoy contento con este remix y la invitación que me hizo Anitta".

Grabaciones en España

"Me encantó grabar algunos vídeos que vienen en España. He hecho muchos vídeos en Miami y ahora quiero ir a distintos lugares. Y sí, tuve la oportunidad de grabar en Madrid algunos".

Implicado en 'Motomami'

"Hace tiempo hablé con Rosalía y me mandó la idea de Saoko. Le envié lo mío, le encantó y usó algunas partes de mi idea para la canción. También he formado parte de la composición de la nueva de Becky G con Karol G".

