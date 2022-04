Nacho Palau recibe el regalo más especial antes de marchar a Honduras para participar en ‘Supervivientes 2022’

En la pasada edición de Secret Story pudimos conocer al primer concursante confirmado de la que será la próxima edición de Supervivientes. Nacho Palau, el ex de Miguel Bosé, se embarca en esta aventura que mejorará sus finanzas ahora que se ha convertido en un mileurista que trabaja en una fábrica de embutidos.

Tiene que mantener a sus hijos Ivo y Telmo que, en su día, compartieron vida con el cantante y sus dos hijos y que ahora notan las diferencias de una vida que no tiene las comodidades de antaño.

Nacho Palau vive con ellos en Chelva junto a su madre pensionista y ahora, viajará a Honduras donde podremos conocerle un poco mejor. Tal vez con el paso de los días, acabe contando cómo fue su relación con Bosé que siempre ha mantenido en un segundo plano y bajo la máxima discreción.

Momento de despedidas

Ha comenzado la cuenta atrás para su marcha y eso significa que toca despedirse de los suyos, quién sabe por cuánto tiempo. Sus más allegados le han organizado una fiesta en la que no han faltado regalos, el más especial, el que le han hecho sus hijos y que seguro que veremos en la isla.

Se trata de una camiseta blanca con un dibujo hecho por ellos en los que puede leerse: “Te queremos, papi”. Le echarán de menos, pero podrán seguir sus andanzas desde España y seguro que se sentirán orgullosos del papel que desempeñe.

Nacho Palau recibe un regalo de sus hijos antes de irse a 'Supervivientes 2022'. / @nachopalau / Instagram

Al que parece que no le hace tanta gracia es a Miguel. Viva la vida intentó ponerse en contacto con él el pasado fin de semana vía telefónica y no consiguió mucho.

“Te pido un favor, que deje de llamar a este número, de molestar en este número que es privado. Espero que no vuelva usted jamás a llamar, no se atreva, no se atreva...No se atreva", daba como única respuesta.