Llega el podcast ‘Cápsula 40’, porque hay cosas que no has escuchado

56 años de vida dan para mucho, y una emisora como LOS40 tiene una enorme historia detrás. Miles y miles de horas de documentos sonoros que hemos compartido con vosotros a lo largo de todas estas décadas y con los que hemos vibrado juntos y conocido a los artistas más importantes de la historia. Pero ojo, que esto no es todo. Hay cosas que no has escuchado.

Queremos compartir contigo toda la historia nuestra emisora, y para ello hemos creado Cápsula 40, un nuevo podcast documental presentado por Iván Coca en el que se viaja a las entrañas del archivo de la LOS40 para recuperar entrevistas, actuaciones únicas, momentos inolvidables y material inédito archivados a lo largo de los últimos 56 años.

El Universo 40 es uno de los más vastos de la radiodifusión musical en español, y hay mucho material que todavía no hemos compartido contigo. En las últimas más de cinco décadas, los más grandes artistas han pasado por nuestros micrófonos, y hay muchas anécdotas, detalles y confesiones de todos ellos que estaban perdidos por nuestro archivo.

Ahora los recogemos para ofrecértelos en un formato de podcast quincenal para adentrarnos en las primeras veces de algunos de los artistas más queridos por todos nosotros. The Beatles, Tina Turner, Alejandro Sanz, Madonna, David Bowie... y muchos más formarán parte de un trayecto lleno de sorpresas. Toma asiento, despega Cápsula 40.

¿Qué significaba para el Duque Blanco la música cuando nos visitó en nuestros estudios centrales? ¿Cómo se vivió la primera visita de los cuatro de Liverpool en medio de la dictadura de nuestro país? ¿Cuándo se inauguró el estudio Paul McCartney por parte del miembro de los beatles? Todas las respuestas a estas preguntas y mucho más estarán presentes a lo largo de los capítulos de este nuevo podcast.

Desde este 5 de abril, ya puedes escuchar y suscribirte a tu nuevo podcast documental favorito. Puedes escucharlo en la app de LOS40, los40.com y en todos los agregadores: Apple Podcast, Spotify o Podimo.

LOS40 y su apuesta por el podcasting

El universo de LOS40 no deja de aumentar y continúa apostando por el podcasting para consolidarse como la principal comunidad musical en español. Con un catálogo de más de 40 podcast, nuestras voces radiofónicas favoritas se muestran en conversaciones atrevidas, cercanas, muy personales y sin complejos para entretener, acompañar y mostrarse como nunca antes lo habían hecho.

Estos contenidos en formato podcast están disponibles, de forma gratuita, a través de la App de LOS40, los40podcast.com y en plataformas para que, a partir de hoy, cada oyente pueda decidir cuál es el mejor momento para descubrir temas que le vuelvan loco.