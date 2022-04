Kiko El Crazy nos habla de la experiencia con Will.I.Am que ha marcado su carrera

Kiko El Crazy es uno de esos artistas que no pueden faltar en tus fiestas. Su bien rollo y los ritmos urbanos que caracterizan su música son claros protagonistas de cualquier encuentro social o de ese momento que necesitas para desconectar tras una jornada intensa de trabajo.

El dominicano llega además con su disco Llegó El Domi, que trae un tracklist repleto de colaboraciones, estilos musicales y razones por las que llenarte de energía y darlo todo. En LOS40 Urban hemos podido charlar con él sobre este proyecto y otros muchos temas que no pasan desapercibidos. Sigue leyendo para descubrirlo:

Pregunta (P): Está aquí Llegó El Domi. ¿Dirías que es el disco de tu vida?

Respuesta (R): Es el disco que identifica el calibre de artista que es Kiko El Crazy y por eso fue hecho con mucho amor. Entiendo que la gente le ha dado el gusto bueno. Creo que me siento agusto con el disco, sí, claro.

P: Te atreves incluso con sonidos electrónicos en tu colaboración Will.I.Am: Latina. ¿Te has sentido cómodo haciéndolo?

R: Claro, claro. Porque de eso se trata, de experimentar y de hacer algo nuevo, algo con un tipo de persona como Will.I.Am. Me gustó que hicimos la canción 50% de Kiko El Crazy y 50% de Will.I.Am. Un balance entre los dos. Quedó súper chévere la combinación.

P: ¿Cómo surge el tema?

R: La colaboración surge en el estudio, él y yo fluyendo. Yo quería hacer el remix de Se Acabó La Cuarentena con él y me dijo 'no, mejor vamos a hacer algo tú y yo nuevo desde cero'. Y ahí entonces es cuando yo le envío la idea y nos sentamos en el estudio, comenzamos a grabar y llegamos al punto final de la canción.

P: Escuchamos otras colaboraciones en el disco. ¿Hay algún momento del proceso de trabajo con estos artistas que vas a recordar siempre?

R: No se me va a olvidar estar con Will.I.Am en el estudio grabando. El álbum lo hicimos en cuarentena y tú sabes que no teníamos el acercamiento con los artistas. Yo les enviaba las ideas, ellos me las mandaban de vuelta. Pero con Will.I.Am fue cuando la cuarentena ya había acabado y ya él y yo entramos en el estudio y tuvimos el placer de fluir entre los dos y yo creo que eso fue algo para mí que marcó mi carrera.

P: ¿Hay algún artista con el que te gustaría colaborar?

R: C.Tangana. El Madrileño, sí. Omar Montes. Tengo que grabar con él ahora que estoy aquí. Le tengo que tirar a Omar Montes.

P: Una canción incluida en tu disco es Soy Domi, de la que seguro que te sientes orgulloso. ¿Qué querías conseguir con ella?

R: El propósito de Kiko El Crazy con Soy Domi está relacionado con el dominicano que sale de su país, sale de los cuartos como nosotros decimos. Entonces cuando el dominicano está fuera de su país... El dominicano es bien patriota estando en su país, imagínate cuando sale de su país. Es el más patriota. Entonces, yo quise hacer esa canción para esos domincanos que están fuera de su tierra.

P: ¿Qué es lo ma echas de menos cuando estás fuera?

R: La comida.

P: ¿En qué se diferencia el Kiko El Crazy de este proyecto del Kiko El Crazy del resto?

R: El Kiko de este proyecto se diferencia en que ahora yo estoy tratando de dar una calidad más alta que la que el Kiko el Crazy antes daba. Ahora he tratado de sacar un nuevo sonido con la canción de Arcángel, la de Zion & Lennox. Ahí estamos mezclando bosanova con dembow... ¿Tú me entiendes? Estamos mezclando ritmos. Logré sacar un sonido nuevo y tener una aceptación bastante grande con la canción de Te Doblaste, y con la del mismo Farruko, Nube Negra, esa está rompiendo también. Me siento súper contento porque yo creo que me superé como artista yo mismo.

P: Participas en la película Flow Calle. Cuéntame como ha sido la experiencia.

R: Ha sido una experiencia bonita. Ha sido una nueva experiencia para uno inspirarse e incursionarse en lo que es el mundo del cine porque es un estilo chévere en realidad.