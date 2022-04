May Calamawy: “No hemos cruzado ‘Caballero Luna’ con nada de Marvel, tener esa libertad ha sido divertido”

El Caballero Luna de Marvel Studios ya se ha dado a conocer a todo el mundo a través de Disney+, y la emoción de los fans no puede ser mayor. ¿Qué se esconde tras el poder del héroe enmascarado? ¿Es todo un sueño? ¿Qué tiene que ver el personaje de Ethan Hawke en todo esto? Estas son solo algunas cuestiones que dejó el inicio de temporada... Y que el segundo capítulo resolverá, al menos en parte.

Aunque en LOS40 hemos querido hablar de la serie con la que será la gran actriz revelación de este nuevo episodio, May Calamawy. Interpretará a un personaje que se nombra en el capítulo ya emitido, aunque quién mejor que ella para contarnos todo -sin spoilers, claro- sobre Caballero Luna.

Pregunta: Las primeras críticas hablaban de que podría ser la mejor serie de Marvel Studios, además de elogiar bastante la actuación del reparto. ¿Coincides con estas opiniones?

May Calamawy: No voy a hablar sobre si es la mejor serie (risas), pero de verdad espero que a la gente le guste. Hemos puesto todo nuestro empeño en el proyecto, y yo estoy realmente contenta. Ha sido muy divertido mostrar a un personaje de cómic como Caballero Luna, y ni si quiera hemos cruzado nuestra historia con cualquier otra del Universo Marvel. Así que tener la libertad para ir a donde nosotros queríamos ha sido muy, muy divertido.

P: La promoción de la serie habla de 'Abrazar el caos'. ¿Visteis lo caótica que es la historia mientras rodábais?

M.C.: Algunas partes, sí (risas), algunas partes lo fueron. No sé cómo se ha editado, porque no he visto el resultado final, pero sí que creo que estas cosas se ven diferentes dependiendo de la perspectiva de quien lo viva. Es ficción, pero cómo trata el tema de la salud mental y cómo es vivirlo (entrecomilla con las manos), tenerlo desde esa perspectiva, creo que es interesante y un poco caótico a partes iguales, sí.

P: Después de este primer episodio han empezado a surgir montones de teorías. ¿Tú has tenido alguna mientras rodabas la serie?

M.C.: No, yo no suelo hacer teorías en películas y series. Solo las veo (risas), así que es muy divertido para mí ver cómo la gente busca e investiga sobre teorías. Porque hay tantos seguidores de Marvel que viven tanto estos proyectos que acaban siendo parte de la aventura, pero solo estoy viéndolo, no participo en teorías.

P: Parece que Caballero Luna no está conectada a ningún otro proyecto de Marvel... ¿Podríamos estar hablando del multiverso?

M.C.: (Tras quedarse pensativa durante unos instantes y reírse) No lo sé...

P: ¿Te has visto todas las series y películas? De ser así, ¿cuáles son tus favoritas?

M.C.: He visto todas las películas, y casi todas las series. Me encanta Thor: Ragnarok, disfruté mucho con Viuda Negra y me lo pasé muy, muy bien con Ojo de Halcón.

P: Es muy pronto para hablar de esto, ¿pero es Caballero Luna una serie pensada para más temporadas, o un proyecto para incluir al personaje en otras sagas?

M.C.: Creo que una película estaría bien.

P: Pertenecer a la familia Marvel impone, sobre todo por lo implicados que están los fans con los personajes. Cuando supiste que te daban el papel, ¿notaste presión?

M.C.: No, solo estaba muy emocionada y agradecida. No sentí presión.

Caballero Luna ya está disponible en Disney+.