El extraño motivo por el que Pablo Alborán no deja de tocarse la oreja en La Resistencia

Pablo Alborán fue ayer al programa de David Broncano La Resistencia. El cantante estaba nominado a los premios Grammy que se celebraron el pasado domingo en Las Vegas. “No me han dado ni uno”, dijo Alborán. Broncano se lio con este tema ya que pensaba que aún no se habían celebrado los premios de la música.

El artista acudió al programa que se emite en Movistar+ para promocionar su gira de la que apenas quedan entradas. “Me apetecía estar cerca del público después de todo lo que hemos pasado”, aseguraba Alborán.

La actriz y colaboradora del programa, Canela Peña se fijó de un detalle que no sabemos si la audiencia había visto. Al parecer, durante varias ocasiones de la entrevista con Broncano, Alborán se tocaba la oreja. Esto le llamó mucho la atención a Peña, que no pudo resistirse y preguntarle directamente a Alborán. Ella tenía una sospecha. Peña creía que el cantante le estaba mandando mensajes a alguien que le gusta. Así descubrimos gracias a la confesión de Peña que ella cuando alguien le gusta hace un gesto en la televisión para que la otra persona sepa que está pensando en ella. El cantante explicó que cuando va a El hormiguero sus amigos le dicen "tienes que colar la palabra chupipiruli" en un momento de la entrevista. Pero aseguró que lo de tocarse la oreja ayer no era por eso.

Pablo Alborán y su calentón

Si no era un mensaje oculto para alguien que le estaba viendo ¿Qué podría ser? Alborán contó lo que le pasaba. Tenía calor. Recordó como la última vez que fue al programa “estaba muy caliente, tenía un poco de fiebre y casi no me dejan entrar”. Una persona del equipo le recomendó que saliera a la calle a tomar el aire un rato. Unos minutos después le bajó la temperatura y el test de Covid dio negativo y la fiebre desapareció. Lo que le pasaba ayer a Pablo es que estaba caliente, su temperatura corporal se había elevado. Broncano reconoció que en su programa no le pasa pero que cuando va al programa de Pablo Motos El hormiguero si le pasa.

¿Os habéis fijado en que @pabloalboran se ha estado tocando la oreja toda la entrevista? 👂🏻👀 pic.twitter.com/IFuyZnPTcp — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 5, 2022

𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗔𝗹𝗯𝗼𝗿𝗮́𝗻 𝗻𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗱𝗶𝗰𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 🥲



Poco más que decir, esto es la puta hostia. Escuchad, que como fans del programa os debe tocar la patata también un poco.#LaResistencia @pabloalboran pic.twitter.com/alpRM6ZMKX — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 5, 2022

Alborán le confesó a Peña que era muy fan suyo le aseguró que había visto la filmografía completa de la actriz.. "He visto todas tus películas, me enamoro y me encantas toda. Me flipas", dijo el de Málaga.

El artista interpretó con su guitarra una canción en exclusiva en el programa de Broncano. Es una canción compuesta en exclusiva para ellos. Hizo bromas sobre las preguntas que suele hacer Broncano y sobre la colaboradora Peña cantó: "Aquí viene lo mejor. Mi fuego eterno. Mi Candela viva, siempre viene sin guión porque ella no lo necesita".