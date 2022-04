Daniela Requena, la activista trans confirmada para 'Supervivientes 2022'

Poco a poco nos vamos enterando de los concursantes que irán a Supervivientes 2022. La lista de aventureros además no deja de sorprendernos. Hasta ahora sabíamos algunos nombres: Nacho Palau, Kiko Matamoros, Ainhoa Cantalapiedra y Marta Peñate. Toma y comienza a estudiar a la siguiente concursante si es que todavía no la conoces: Daniela Requena.

Aunque no hay fecha cerrada para el inicio del reality todo indica que será una vez pasada la Semana Santa cuándo Telecinco comience a emitir Supervivientes.

La nueva participante es una periodista y activista trans. La joven de 30 años ha escrito un libro que verá la luz el próximo 8 de junio titulado Mamá, soy mujer. En su perfil de Instragram, Daniela ha publicado un post en referencia a su libro: ” Cuando me embarqué en el mundo de las redes sociales donde decidí compartir mi transición con la esperanza de ser el espejo que la Daniela de 16 años no tuvo, no esperaba ni de lejos las turbulencias profesionales que vendrían. Turbulencias que se han traducido, entre otras cosas, en poder escribir mi libro con @editorialplaneta @planetadelibros, una de las editoriales más relevantes e importantes a nivel nacional. Mamá, soy mujer, es mi primer libro, un libro donde abro mi corazón y os comparto cómo ha sido mi infancia, adolescencia y madurez, donde también relato cómo he pasado de ser un gusanito de seda a una brillante y feliz mariposa y muchas otras historias relacionadas con mi transición. Todo de ello sin perder el humor y optimismo que me caracterizan y sin querer hacer de algo tan bonito un drama o un libro técnico. El 8 de junio será la fecha de publicación, aunque ya se puede hacer la reserva online. Pronto os iré contando más detalles del libro (hasta donde me dejen".

Daniela, activista trans ocupa un puesto en la política valenciana. Es secretaria del área LGTBI y Diversidad del PSPV-PSOE de Valencia. Su faceta más conocida viene de compartir su vida íntima ya que hizo participe de su cambio de sexo en la red Tik Tok donde tiene más de 850.000 seguidores.

Las redes y la transexualidad de Daniela

En un post la valenciana aseguraba “Si una persona que no me conoce de nada se mete en TikTok y pone la palabra trans o transexual puede acceder a mi perfil y tiene muchísima información que quizá le resulte útil”. En Instagram cuenta con más de 53.000 fans. Seguro que el número de seguidores crece una vez ponga un pie en la los cayos hondureños.

El objetivo de Daniela es dar visibilidad al colectivo trans y seguro que desde la Honduras lo logra como ya ha hecho en otras ocasiones a lo largo de su trayectoria. Gracias a sus videos sobre sus operaciones o ciclos de hormonación muchas personas se han visto reflejadas y las ha ayudado a dar el paso y sobre todo a tener más información y todo ellos sin tapujos. Requena es muy positiva y vital, lo que la servirá para afrontar los momentos más duros de la aventura que iniciará en Honduras.

La valenciana ha trabajado en revistas como Cuore, programas de televisión como Espejo Público de Antena 3 o Sálvame de Telecinco.