Penélope Cruz se pronuncia sobre ser la ‘Batgirl’ de Almodóvar: “No necesito ni leer el guion”

Después del éxito de Madres Paralelas en los Oscar 2022, queda claro que Pedro Almodóvar es un director de lo más internacional. La película no se llevó ningún premio de los que estaba nominada, aunque sirvió para dejar claro que el manchego cuenta con presencia internacional gracias a su filmografía. Pero, ¿se atrevería a pasarse al Universo Extendido de DC?

Se sabe que tras la película que le ha llevado a los galardones estadounidenses esta última vez, podría dirigir la primera película en inglés de su carrera con Cate Blanchett al frente. Será una adaptación de Manual para señoras de la limpieza -una novela de Lucía Berlín-, aunque en el medio estadounidense Variety contestó que no le importaría estar al frente de una película del género de superhéroes.

Concretó que su favorita es Batgirl, aunque lo haría a su manera. No habló de si su Barbara Gordon -de tener ese origen en su versión- cambiaría los tejados de Gotham City por los de Madrid, aunque ahora Penélope Cruz tiene muy clara su posición al respecto de la locura que sería este proyecto, en el muy improbable caso de hacerse realidad.

La actriz madrileña ha sido preguntada por el mismo tema y no ha tenido reparo en contestar, además dando una respuesta muy sorprendente. "Eso suena muy bien. No necesito ni leer ese guion... No he hecho nada de ese género, pero con Pedro sería revolucionario", contestaba.

Parece que la protagonista de Volver -entre muchas otras- asume que ella estaría en la película, y aunque no sabemos si presupone que ella sería la que se pusiese la máscara, está encantada con la idea. Lo cierto es que ya cuenta con cierta experiencia en blockbusters, siendo el más llamativo de ellos Piratas del Caribe: En Mareas Misteriosas, donde interpretó a la mismísima hija del Capitán Barbanegra.

Sobre si es posible o no, los fans más abiertos de mente de DC no deberían tener demasiadas esperanzas al respecto, pues parece altamente improbable. Los proyectos más lejanos al canon de superhéroes de esa marca en la actualidad en el cine es la última dirigida por James Gunn, El Escuadrón Suicida. Aunque todo es posible en tiempos de multiversos...