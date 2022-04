Jade Thirlwall (Little Mix) debutará en solitario con un nuevo nombre artístico

Las chicas de Little Mix llevan sin lanzar nueva música desde noviembre de 2021. Desde entonces, sus fans se mueren de ganas por escuchar nuevos lanzamientos de su girlband favorita, pero los nacimientos de los hijos de Perrie y Leigh-Anne las han mantenido un poco fuera del radar musical. De hecho, anunciaron un descanso en diciembre.

No obstante, parece que han tomado diversas decisiones importantes últimamente. Una de ellas es la de emprenderse en sus proyectos en solitario (sin dejar de lado el grupo). Una de las que más posibilidades tiene de debutar individualmente próximamente es Jade Thirlwall.

A principios de marzo, el portal Music Business Worldwide comunicó que la artista habría fichado por RCA Records de Sony Music para dar la bienvenida a una nueva era. También por Full Stop Management, que trabaja con Lizzo y Harry Styles, entre otros.

Pero esa no es la única novedad al respecto. Según ha desvelado una fuente al medio británico The Sun, Thirlwall quiere seguir los pasos de Cheryl y cambiar su nombre artístico a simplemente Jade. "Después de hablar con los jefes, ha decidido que hacer una mini-renovación es el camino a seguir y dejará de usar su apellido para simplemente ser conocida como Jade en el futuro. Funcionó con Cheryl así que no hay razón por la que no debería funcionar con Jade", asegura el anónimo.

Con respecto a su debut en solitario, aún no hay detalles sobre esto. No obstante, la fuente ha asegurado que "un lanzamiento para verano parece más que probable".

Muchos de sus fans se están preguntando qué pasará con la formación cuando sus integrantes decidan emprenderse en sus proyectos en solitario. Por su parte, Jade tiene claro que quiere seguir siendo leal a ellas y a la girlband, por lo que no tienen de qué preocuparse.

Y a ti, ¿te gustaría ver a Jade emprendiendo su carrera en solitario? No sería la única de Little Mix que lo haría después de la marcha de Jesy Nelson. Eso sí. Thirlwall ha dejado claro que no va a despegarse de la girlband.