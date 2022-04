Escucha la canción que ha dedicado Pablo Alborán a Broncano y Candela Peña

La Resistencia contó con Pablo Alborán como invitado del martes, 5 de abril, que regresaba para presentar su nuevo tema 'Castillos de arena'. El cantante se mostró entusiasmado por volver a pisar el programa de Movistar+ en el que se lo había pasado en grande la vez anterior y las expectativas incluso se superaron en esta.

Jorge Ponce le regaló un arbusto en el que había recortado una cara. Obsequio que ya ofreció a Alejandro Sanz pero que no se llevó. Y que Alborán accedió a llevarse para que ningún invitado más lo sufriera.

Pero la gran sorpresa llegó cuando le presentaron a Candela Peña de la que Alborán confesó ser muy fan. Se abrazaron y el cantante no dejó de elogiar la capacidad interpretativa de la actriz. Y hasta desveló haberse apuntado a interpretación para abrirse un nuevo camino artístico.

Eso sí, los "regalos" no solo los hizo el programa al invitado, sino que este aún se había reservado uno para todos ellos: "Os he escrito un tema" dijo y sacó un papel del bolsillo. Con guitarra, advirtió que estaba "muy improvisado, melódicamente no tengo nada, me lo voy a inventar un poco”.

Pablo Alborán nos dedica una canción



Poco más que decir, esto es la puta hostia. Escuchad, que como fans del programa os debe tocar la patata también un poco.#LaResistencia @pabloalboran pic.twitter.com/alpRM6ZMKX — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) April 5, 2022

Y arrancó:

“Vuelvo a La Resistencia, a ese lugar extraño donde hay que tener paciencia pero es que te aprecio mucho Broncano.

Que cuánto dinero tengo, que cuándo chingué este año, pues no cuento mis tesoros con los deditos de mi mano.

Grison y sus chistes, Castella y sus miradas, no esperes que te entrevisten, aquí o te ríes o te marchas.

Y aquí viene lo mejor: mi fuego eterno, mi Candela viva, siempre viene sin guion porque ella no lo necesita, porque con abrir su boca ella te cura la vida“.

Todos los presentes se emocionaron y hasta Broncano agradeció el gesto: "Ha sido precioso", aseguró.