Camila Cabello y WILLOW presentan la adictiva Psychofreak, ¡mira el vídeo!

Camila Cabello acaba de lanzar su tercer trabajo discográfico, titulado Familia. Un disco que alberga mucha raíz y tracidión y que se desmarca de anteriores álbumes como Camila o Romance. Uno de los focus tracks de este LP es precisamente Psychofreak junto a WILLOW una de las colaboraciones más destacadas que encontramos en Familia.

Psychofreak es una canción de pop con mayúsclas, adictiva, con múltiples capas y melodías donde las voces de Camila y Willow empastan a la perfección. Nunca imaginamos esta colaboración entre ambas artistas tan diferentes, sin embargo, es mágica y llega cargada de magnetismo.

Este tema viene acompañado de un videoclip a la altura dirigido por Charlotte Rutherford, quien ha estado a cargo de dirigir otros trabajos para Camila como la presentación de Familia en TikTok. El clip, ambientado en una sala de interrogatorio ochentera, está protagonizado por Camila y Willow, dos almas que son conscientes de su extraña psicopatía y buscan, de alguna manera, redención.

Nada más comenzar el tema, un tarareo nos sitúa y nos recuerda al exitoso Tom's Diner de Suzanne Vega. A continuación, Camila comienza interpretar su parte en la sala de interrogatorio y su personaje no para de dar vueltas, incluso de subirse de las paredes, hasta que aparece en escena Willow, que también se desliza por la sala mientras interpreta su parte.

En uno de los versos de la canción, Camila Cabello hace referencia a Fifth Harmony, dejando claro que no culpa a las demás chicas por cómo le fue durante su periodo en el grupo.

“Everybody says they miss the old me (Todos dicen que extrañan a mi antiguo yo) / I been on this ride since I was 15 (He estado en este viaje desde que tenía 15 años) / I don’t blame the girls for how it went down, down” (No culpo a las chicas por cómo me fue), canta Camila en Psychofreak.