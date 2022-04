Lola Índigo: “Son preciosas las playlists de mujeres, pero igualdad es estar en las que escucha todo el mundo”

Lola Índigo está transitando ahora mismo entre La Niña y su futuro tercer álbum de estudio, dándose el gusto, sin perder su esencia, de sacar canciones que no dependen de un concepto o un género específico. De este break surge Toy Story, un tema de corte pop que la artista siente y disfruta, aunque no lleve detrás toda la parafernalia escénica que puede llegar a tener tracks como Santería, Romeo y Julieta o la reciente Las Solteras. Es un single promocional que sirve de puente a lo que armará próximamente dentro de su discografía. De ese futuro proyecto con el que pretende completar su trilogía musical, de la necesidad de volar un tiempo en solitario y de poner el foco en la desigualdad que impera en las plataformas de streaming hablo con ella en LOS40.

¿Qué sensaciones tienes con 'Toy Story'?

Es algo muy diferente a lo que he hecho anteriormente. Es más pop y me he inspirado en la música funk. En la época en la que lo compuse estaba escuchando mucho Doja Cat y el disco anterior de Bruno Mars. Tenía muchas ganas de hacer un tema así. Hay algo de esa música que me pega en el pecho y después de muchos intentos esta fue la manera en la que mejor se desarrolló Toy Story.

'Toy Story' rompe totalmente con 'Las Solteras'. Se nota que no estás dispuesta a encasillarse en ningún género.

No lo estoy, no. Dentro del urbano soy lo más pop. Estoy en esa fina línea. Me han preguntado alguna vez si no me da miedo hacer estos cambios, como cuando hice Spice Girls o Cómo te va? con Beret. Ojo, sí es diferente porque no es tan urbana, pero no difiere mucho de La niña de la escuela. Tiene ese good vibe, esa parte blanca y de luz que tengo.

¿La canción está inspirada en una historia de tu adolescencia o es algo más reciente?

Está inspirada en una historia reciente. Y si te fijas, habla del ghosting.

Y un poco de las segundas oportunidades.

No sé si creo en las segundas oportunidades. Creo que hay que establecer unas reglas para no volver a cagarla, para no volver a caer en los mismos errores del pasado. Creo que está desapareciendo la empatía. Puede ser que haya visto muchas películas, pero nos cuesta mucho comunicarnos y perdonar de corazón. A mí también me cuesta un montón.

¿'Las Solteras' y 'Toy Story' son adelantos del que será tu tercer álbum de estudio o estás ahora mismo metida en una transición?

Vamos a llamarlo transición. El punto de inflexión llegará después de La Niña XXL, después del show en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Esa será la fiesta de fin de curso que le vamos a dar a La Niña. Después empezaremos a ver lo que sigue. Estamos contando bien la historia y eso me emociona.

¿Y habrá más canciones dentro de esa transición? Recuerdo que en la gira cerrabas con 'Spinelli'...

Habrá sorpresas. Han pedido mucho Spinelli. Es una canción que significa mucho para los fans porque es el cierre del concierto. Literalmente dice: "Ahora que el show ha terminado ven a ver mi peli". Parece que era una predicción de lo que estaba por pasar y hasta ahí puedo leer...

Eres una artista que te gusta compartir con otros artistas y sacar colaboraciones, pero llevas dos canciones seguidas en solitario.

Tenía ganas de hacerlo así. A veces, el featuring implica un hype. Me flipa colaborar, pero también quería probar así. Hay canciones, como Las Solteras o Toy Story, que son perfectas tal y como salen. En el caso de Mujer bruja, por ejemplo, Mala Rodríguez suma al concepto con su parte, pero eso no siempre pasa. No siempre, necesariamente, la persona que invitas a la canción entiende al cien por cien el concepto. Me propusieron a alguien para Toy Story, pero dije que no porque es algo muy mío.

Pero entiendo que vendrán otras más adelante, ¿no?

Las tengo en el disco, pero ahora es el momento de hacerlo así. Es como me siento y lo que me apetece.

¿Qué balance haces de la etapa de 'La Niña'?

Ha sido un momento muy nostálgico, de recordar todo lo que me hizo querer ser artista y hacer música. Todas las películas que me monté y todos los videoclips de MTV que me tragué. Ha sido muy bonito meter todo en un disco y en el documental que se va a estrenar en mayo. Ambas cosas hablan de que somos lo que soñábamos de pequeños. Uno alcanza la felicidad cuando se parece un poco al niño que era y a lo que quería entonces.

Sé que es secreto de sumario, pero ¿me das una pista o alguna cosica sobre el tercer disco?

Ya he dejado muchas pistas en los videoclips y en mis redes sociales. El sonido va a ser muy diferente y muy variado dentro del disco. Hay sonidos más pop, sonidos más electro, más reggaetón…Hay un poco de todo, pero todo sigue una línea. Si tuviera que elegir una palabra sería la de superpoder. Es una transformación y luego un superpoder. Si fuera una trilogía sería la bruja, la niña y…otra cosa. Son tres personajes diferentes.

En LOS40 Music Awards 2021 dedicaste tu premio a Rosalía, Belén Aguilera, Aitana y Ana Mena. ¿Cómo valoras lo que están aportando tus compañeras a la industria?

Somos muy diferentes entre nosotras y cada una tiene un proyecto muy personal. Se lo están currando muchísimo. Fíjate, creo que hay una exigencia hacia las mujeres mucho mayor. No sé si exigencia, pero sí expectativas. Y me gustaría que eso fuera apoyado por todas las plataformas.

El discurso de Lola Índigo en LOS40 Music Awards 2021

¿No hay un apoyo real en las plataformas?

Más allá de dónde escuchamos la música está el show en vivo. Nosotras aportamos algo muy guay en el show en vivo y no me gustaría que desapareciera. Esto lo podríamos conseguir con una igualdad. Agradezco que haya una playlist en el Día de la Mujer, pero que también quiero que haya una integración real en las playlists de éxitos. No puede ser que abras una y te sorprenda que la gran mayoría, el 90%, sean hombres. Agradezco las playlists de mujeres, quedan preciosas, pero la igualdad real es que estemos en las playlists que todo el mundo escucha.