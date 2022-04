¿Están justificadas las escenas de sexo en ‘Élite’? Responden Manu Ríos, Valentina Zenere…

Cuando aceptas las reglas de Élite sabes que cada temporada te vas a encontrar con una trama de suspense, desenfreno y muchísimo sexo. Son las claves de la serie de Netflix y, seguramente, debe su éxito a estos tres elementos que han servido como anzuelo para pescar a los espectadores que cada año se sumergen de lleno en esta fantasía eufórica que plantea la ficción.

Sin embargo, temporada a temporada, los desnudos y las escenas de sexo se van volviendo más frecuentes. En la quinta también pasa y por eso hemos querido preguntar a sus protagonistas si realmente están justificadas estas secuencias o, si por el contrario, Élite está cayendo en aquello del sexo por el sexo.

"El thriller, el sexo y la fiesta son elementos que siempre han estado en la serie y siempre van a estar. Escenas de sexo puede haberlas siempre. Luego, cada uno de nosotros, pensamos si es necesario un desnudo y tomamos la decisión con el director", explica Georgina Amoros, quien también asegura: "Puede ser perfectamente más sexy una cosa insinuada que un desnudo integral".

Tráiler oficial de la temporada 5 de 'Élite'

Omar Ayuso también piensa que hay otro tipo de secuencias que son más eróticas que una en la que haya sexo explícito. "Los desnudos que más me gustan cuando veo otros productos son los que no tienen una relación directa con el sexo. Lo que más me gusta es cuando sale el típico personaje lavándose los dientes y se le ve la chorra", explica el actor.

En los casos de Manu Ríos y Valentina Zenere, incorporaciones más recientes de Élite, sabían perfectamente a lo que iban cuando aceptaron formar parte del fenómeno. “Antes de entrar en la cuarta temporada sabía a lo que venía", cuenta Ríos. "Muchas veces puedo sentir que es gratuito, pero si lo miro desde lejos…es Élite".

Y añade Valentina: "Cuando ves escrita la escena te puede parecer que es gratuita o no. En Élite no me lo ha parecido. Entiendo que el personaje es de esa manera y luego vemos cómo podemos congeniar con el equipo, el director y entre nosotros. Siempre se habla todo y ahora, además, hay una coordinadora de intimidad".

Si quieres ver la entrevista completa con los protagonistas de la temporada 5 de Élite…¡dale al play!