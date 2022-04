Yon González nos habla de ‘Los Herederos de la Tierra’ y de cuál ha sido la serie que más le ha marcado

El próximo 15 de abril, Netflix estrena Los herederos de la Tierra, una nueva serie basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones y producida por Diagonal TV (Banijay Iberia).

Se trata del mismo equipo creativo que ya trabajó en La catedral del mar y que llega para trasladarnos a la Barcelona de finales del siglo XIV desde donde nos narrarán la historia del joven Hugo Llor, hijo de un marinero fallecido, que trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de los prohombres más respetados de la ciudad: Arnau Estanyol. Su sueño de convertirse en constructor de barcos se verá truncado cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aprovecha su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganza que llevaban años acariciando.

Así, Yon González es el protagonista de esta nueva ficción de la plataforma, de la que hemos hablado con él para conocer los entresijos de su nuevo personaje. Además, el actor también ha recordado su experiencia en otras ficciones como El Internado y hasta nos ha señalado la música que se escucha en su casa:

Yon, háblanos de Hugo Llor, tu personaje en 'Los Herederos de la Tierra'

Se trata de un chico jovencito, que desde muy pequeño se pone a hacer vino. Tiene una serie de sueños por cumplir y las vicisitudes de la vida le llevarán a sacarse las castañas del fuego en muchos momentos. Es un buscavidas.

Los Herederos de la Tierra, tráiler

¿Tiene algo que ver contigo este personaje?

Sí, siempre tienen algo de ti. Es verdad que en este caso él es de pueblo, como yo, y sale adelante sobre la marcha. Sí tenemos cosas en común. Pero otras que no tanto, también.

Es tu segundo proyecto con Netflix tras Las chicas del cable, ¿cómo recuerdas esa experiencia de haber trabajado en la primera serie española de la plataforma?

Le tengo mucho cariño a Las chicas del cable. Trabajé con Bambú, productora con la que estaba desde casi hacía una década, y fui muy feliz. Me sentía muy bien trabajando allí. Y ya nos conocíamos con casi todo el equipo, fuimos una piña.

Aunque tu salto a la fama nacional fue con El Internado, ¿aún te preguntan por la serie en la calle?

Sí, fue una serie que marcó tanto que a día de hoy aún me paran por eso. Como no había plataformas, la gente no tenia tantas opciones para ver y fue un éxito. Aún me dicen que si soy el del Internado, y respondo que sí, que una vez estuve bastante tiempo "internado" [risas].

¿Sigues teniendo contacto con algún compañero de El Internado?

Sí, sobre todo con Martiño Rivas, le quiero un montón. También con Daniel Retuerta que es muy majo. Con el resto no tengo contacto. A Ana de Armas, por ejemplo, le perdí la pista según salió de El Internado y me alegró de que le vaya tan bien.

El internado - Tráiler

¿Te gustaría dar el salto a Hollywood como ha hecho ella?

Creo que ahora no hace falta salir fuera para qe te vean. Por suerte con la llegada de las plataformas ya puede conocer tu trabajo el mundo entero. Y, la verdad, es que aquí se vive muy bien [risas].

Con tantas series a tus espaldas, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado?

Cada serie ha tenido su aquel en mi vida, cada personaje ha sido totalmente diferente. En Bajo sospecha, por ejemplo, estuve muy feliz. En El internado aprendí muchísimo y Gran Hotel también fue una maravillosa experiencia.

La verdad es que casi todas han tenido éxito, algunas más que otras, pero todas me han marcado de alguna manera. El afortunado soy yo de que confíen en mí para hacer estos protagonistas.

Ahora que estás en plena promoción, ¿hay algún programa al que tengas más ilusión de acudir?

Yo estoy siempre encantado de ir a programas para hacer promoción y echar un buen rato. A El Hormiguero he ido varias veces y me gusta. A La Resistencia nunca he tenido la oportunidad pero me gusta el programa.

Y hay que tener claro que, al final, es casi tan importante la distribución y la promo como hacer un buen produco. Yo hice una película maravillosa con Antonio Hernández, se llama Matar el tiempo, pero no tuvo ni una gran promoción, ni distribución y no tuvo repercusión. Fue una pena porque para mí está muy bien.

Para finalizar, Yon, cuéntanos qué música se escucha en tu casa...

Escucho a Enrique Bunbury de toda la vida, también he descubierto a Xoel López que me parece un artistazo y hace poco fui al concierto de Tash sultana. Para bailar me gusta la música electrónica, me puedo pegar una buena fiesta con ella.