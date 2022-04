Gayle vuelve a cantarle las 40 a su ex desde el Nº1 de LOS40

Curiosamente, el Nº1 de la lista el pasado San Valentín fue para una de las canciones de desamor más crudas de los últimos tiempos: abcdefu, de la debutante Gayle. En su letra, la joven cantante tejana (17 años) le hacía una "peineta" a su ex, que hacía extensible a su familia, sus amigos, su trabajo, su coche… A todo y a todos los que tenían algo que ver con el susodicho los mandaba a tomar viento fresco; solo su perro se salvaba del exabrupto. Pues bien, la canción ha seguido ganando adeptos desde entonces y este sábado 9 de abril ha regresado a la primera posición de la lista oficial de LOS40, tras 16 semanas en el chart y una subida de tres puestos.

GAYLE - abcdefu (Official Music Video)

No ha podido tener mejor entrada en la industria musical Taylor Gayle Rutherford, que aunque ya había publicado cuatro sencillos autoproducidos antes (de escasa repercusión), con abcdefu ha logrado llegar al número en Reino Unido, Alemania, Irlanda y al número #3 en la exigente lista de Estados Unidos. Ha liderado la lista global de Billboard, lo que certifica su estatus de éxito internacional. Como declaró en una entrevista a esa publicación: “Estoy abrumada de gratitud hacia la gente que se ha visto reflejada por una historia en la que me sentía herida y enfadada, cuando ni siquiera sabía que tenía derecho a estarlo”. Por cierto, aclaró que la “f” del título y el estribillo no es lo que piensas: “Viene de forget you” (“olvidarte”), dijo. En fin, habrá que creerla…

Los frutos de este temprano éxito ya han empezado a llegarle: el pasado mes de marzo ofreció sus primeros conciertos como artista principal en Nashville, Los Ángeles y Nueva York. Acumula más de 500 millones de streams en todo el mundo. El vídeo oficial sobrepasa los 123 millones de reproducciones. Y ahora retorna al número uno de la lista más importante de España. ¡Enhorabuena!