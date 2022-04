Anitta publica el tracklist de ‘Versions Of Me’ con colaboraciones con Cardi B, Myke Towers, y más

Anitta ha revolucionado a sus fans con la buena nueva del lanzamiento de su disco Versions Of Me. No solo se conocen el título y la portada de este proyecto, sino también su fecha de lanzamiento: el 12 de abril.

No queda nada para escuchar el que quizás sea el trabajo más personal de la brasileña. Y es que a través de él vamos a conocer todas sus facetas. Facetas que antes no había mostrado. Eso es lo que parecía indicar en el anuncio que publicó en su cumpleaños el 30 de marzo.

Pues bien. Ahora la brasileña ha querido compartir con todos la lista de canciones que llegará en esta nueva era musical. Versions Of Me estará compuesta por 15 temas, entre ellos algunas colaboraciones, de lo más variopintos. Chencho, Ty Dolla $ign, Afro B, Khalid, Saweetie, YG, Mc Kevin, Chris, Mr Catra, Papatinho, Cardi B y Myke Towers forman parte de este proyecto.

La noticia ha revolucionado a todos sus fans, que no han dudado en compartir su emoción con la artista entre las respuestas de esta publicación. Algunos han aprovechado la ocaisón para hacerle alguna que otra sugerencia de colaboración, aunque nos tememos que ya es demasiado tarde.

Sea como sea, lo que está claro es que su ejército de seguidores van a apoyarla en esta nueva etapa que Anitta quiere estrenar por todo lo alto. Y es que no solo escucharemos temas en portugués, sino también en español e inglés. Se va a convertir en un proyecto de lo más internacional.

Uno de los temas que no va a faltar en el tracklist del disco es Envolver. Se ha convertido en un himno mundial, reuniendo millones de reproducciones en las plataformas digitales. Además, su coreografía también está arrasando en TikTok. ¡Ya es todo un fenómeno global!

La noticia del lanzamiento de Versions Of Me llegó hace unos días tras la celebración de cumpleaños de nuestra protagonista. Quiso no ser la única en recibir regalos ese día, sino también sus fans. ¡Y qué gran regalo! Ellos no tienen palabras para agradecérselo.

Versions Of Me será el sucesor de Kisses, que vio la luz en abril de 2019. La cuenta atrás ha comenzado. Y tú, ¿tienes ganas de escucharlo? Nosotros... ¡infinitas!