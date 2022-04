Planes musicales para hacer en Semana Santa en Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y más

Si pensamos en las vacaciones de Semana Santa, nuestra mente suele llevarnos a imágenes de pasos procesionales y escapadas a otras ciudades para hacer turismo. Pero si lo que realmente te mueve es la música, déjate seducir por los planes que te proponemos para estos días. La semana del 11 al 17 de abril, hay más actividades musicales programadas de las que crees.

1. Festivales

En plena Semana Santa de 2022 encontramos varias citas festivaleras interesantes. Una localizada en Castellón y otra en Alicante. El San San Festival se celebra los días 14, 15 y 16 de abril en Benicàssim con las actuaciones de Dani Martín, -que por primera vez se suma al cartel de un festival-, Rozalén, Crystal Fighters, Steve Aoki, Tanxugueiras o Álvaro de Luna, entre otros.

En Alicante encontramos el Farándula Festival, que tiene lugar el viernes 15 de abril y cuenta con Omar Montes como cabeza de cartel y otros artistas como Dani Fernández, Lérica, Lennis Rodriguez o Recycled J, por mencionar algunos.

2. Conciertos

Muchas artistas españoles están de tour por toda nuestra geografía y seguirán subiéndose al escenario durante la Semana Santa: el 15 de abril Rayden actúa en Pamplona dentro de su gira 20 Aniversario y ese mismo día Belén Aguilera presenta en la sala Razz 2 de Barcelona su álbum Superpop.

Belén Aguilera - Camaleón

3. Musicales

Aprovecha tus días libres para darte un homenaje y disfrutar de alguno de los musicales que hay ahora mismo en cartelera. Uno de nuestros favoritos es Tina, el musical de Tina Turner, que puedes ver en el Teatro Coliseum de Madrid. We Will Rock You, el musical homenaje a Queen es una de las grandes obras que no te puedes perder y que tiene pases constantes en el Teatro Príncipe Pío. Si lo tuyo son los ochenta, no podrás renunciar a Club de Navajas, en tributo a Mecano, y si ya has visto alguna de estas opciones, te proponemos clásicos imperecederos como Grease o El Rey León.

4. Más Música

Para los amantes de Eurovisión, la fiesta que no pueden perderse es la Preparty ES, que tiene lugar los días 15 y 16 de abril en la Riviera. Por supuesto, contará con un montón de actuaciones, aunque no con la de Chanel, que no podrá estar por problemas de agenda. El día 15 sí acudiarán artistas, en su mayoría, ex-participantes del Benidorm Fest, como Blanca Paloma, Luna Ki, Marta Sango, Sara Deop y Xeinn. También estarán Melani García (Eurojunior 2019), The Roop (Lituania 2020 y 2021) y Victoria (Bulgaria 2020 y 2021).

El día 16, el cartel de la Preparty estará formado por miembros de los países participantes en el certamen europeo y será presentado por Ruth Lorenzo. Además, el sábado 16 contará con las actuaciones invitadas de Rayden, Tanxugueiras y Jamala, ganadora de Eruvovisión en 2016 por Ucrania.

Si lo tuyo es la fusión, el ritmo y el movimiento, apúntate el espectáculo de Mayumaná Currents en el Teatro Apolo de Barcelona el próximo 13 de abril. Para los amantes de los sonidos urbanos, Tokischa visita nuestro país y hará parada en Barcelona el 14 de abril y en Málaga el 15 de abril. Un día después, el 16 de abril, en la ciudad de Picasso también hay un evento imperdible: Tributo a Niña Pastori, una de nuestras artistas más queridas.

La música y la mística tendrán su propio punto de encuentro en la popular Semana de la música religiosa de Cuenca, del 7 al 17 de abril.

5. Y... siempre, LOS40

