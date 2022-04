Tres canciones según tu estado de ánimo

La música es el mejor instrumento para sentirse identificado en cuanto a las emociones que uno siente. Hay canciones que te ponen una sonrisa en la cara y otras que te transportan a un estado más nostálgicos. A continuación, podrás decidir qué canción combina mejor con tu estado de ánimo alegre o melancólico:

Alegría

En el coche - Aitana

Aitana - En el coche

En el coche es el último single de Aitana, listo para arrasar en las discotecas y en el salón de casa si te apetece. Es el salto a la madurez definitivo de la artista con un sonido pop electrónico que demuestra que Aitana es una de las cantantes más importantes de nuestro tiempo. Con En el coche no podrás dejar de bailar.

Bam Bam – Camila Cabello y Ed Sheeran

Camila Cabello - Bam Bam (Official Music Video) ft. Ed Sheeran

Bam Bam es una canción de Camila Cabello y Ed Sheeran, la segunda colaboración de ambos artistas. Es una canción que no te ha dejar indiferente con ese sonido latino. Anima a vivir la vida al máximo porque a pesar de las cosas malas que puedan ocurrir, siempre se puede sacar algo positivo y salir adelante.

Me Quedo – Nil Moliner y Ana Mena

Nil Moliner, Ana Mena - Me quedo (Videoclip Oficial)

Me Quedo es un tema que anima a todo aquel que lo escucha. La fusión de Nil Moliner y Ana Mena consigue crear una canción festiva, alegre y que sabe a verano. No es el estilo de música principal de la malagueña, pero se combina a la perfección con el catalán para crear algo propio entre los dos.

Melancolía

All Too Well (10 minute version) – Taylor Swift

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Lyric Video)

Con All Too Well (10 minute version) tendrás, como su propio nombre indica, 10 minutos de música sin parar y al más puro estilo melancólico. Es parte de la reedición del disco que lanzó la estadounidense, Red, en 2012. Acompañando a esta canción, se encuentra un cortometraje en el que se cuenta la relación que mantuvo Taylor Swift con el actor Jake Gyllenhaal.

Te Pienso a cada hora – Dvicio

Dvicio - TE PIENSO A CADA HORA (Video Oficial)

Te Pienso a cada hora es la nueva canción de Dvicio, que pertenece a su nuevo álbum, Arte. Una canción que habla de una ruptura y de cómo superar esa rutina que se genera en una relación. Un precioso tema que no te dejará indiferente.

Easy On Me – Adele

Adele - Easy On Me (Official Video)

Easy On Me es la canción con la que volvió Adele a la música después de cinco años. Una balada que, según la artista, es una carta abierta a su hijo de 9 años. “No puedes negar lo mucho que lo intenté, cambié quien era para ponerlos a ustedes dos primero, pero ahora me rindo”, dice uno de los versos del tema. Además en Easy On Me se puede disfrutar de un videoclip al más puro estilo Hello, con tonos grises perfectos para sentir una melancolía.