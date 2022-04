Doyle W Donehoo (‘Warhammer 40.000’): “Siempre es un desafío plasmar con música la idea de los creadores”

Warhammer es una de las franquicias más queridas para lxs amantes de los juegos de rol táctico por turnos tanto en juegos de mesa como en videojuegos. Y el próximo 5 de mayo todxs ellxs se llevarán una gran alegría cuando Warhammer 40.000 Chaos Gate - Daemonhunters vea la luz. Un título que volverá a contar con Doyle W. Donehoo como principal responsable de su banda sonora y con quién hemos tenido la oportunidad de charlar en LOS40.

El músico y compositor asegura disfrutar de todo el proceso de creación de la música de una saga que lleva su firma en otros títulos de la saga como Dawn of War II y Battlefleet Gothic. Un lenguaje propio en el que trabaja sin descanso para intentar plasmar la idea de los creadores del juego, tal vez la parte más desafiante de su trabajo según nos explica.

Lee aquí la entrevista completa:

Doyle W. Donahoo: "He estado trabajando en la música para Warhammer durante mucho tiempo, así que creo que compongo en el lenguaje musical de Warhammer para Warhammer"

LOS40: ¿Cómo fue el proceso hasta dar con la idea de la banda sonora de Warhammer 40.000 Chaos Gate Daemonhunters?

Doyle W Donehoo: Lo primero y más importante es que Warhamer es la idea principal. He estado trabajando en la música para Warhammer durante mucho tiempo, así que creo que compongo en el lenguaje musical de Warhammer para Warhammer. Así que es mi trabajo escribir en el lenguaje musical de Warhammer para varios personajes y carreras del juego. Es un proceso natural.

Como jugadores, ¿qué podemos esperar de la banda sonora?

Cualquiera que esté familiarizado con mi trabajo para Dawn of War II y Battlefleet Gothic sabrá qué esperar. Sigo expandiendo desde donde empecé, trayendo nuevas armas musicales a mi escenario musical mientras siga teniendo el espíritu de Warhammer. Hay mucho más que llega en el futuro. Más violencia musical.

¿Cuáles fueron los principales desafíos en este proceso creativo?

Es más un proceso de seguir trabajando y desarrollando la visión de los desarrolladores del juego. Siempre es un desafío scar lo que está en la cabeza de los productores, su visión, y ponerlo en mi cabeza. O tal vez debería decir nuestra cabeza porque trabajo con el ayudante compositor Nikola Jeremic.

¿Cómo se construye una identidad a lo largo de los años como la de Warhammer?

Como decía, durante tiempo he desarrollado el vocabulario musical de Warhammer y todas sus carreras, lo que define el espíritu de la música. Para mí, es un estilo bien trabazo y una elección de instrumentos y reglas para lo que hacer y no hacer y esto no lo voy a compartir. Satisface poder decir que sigo mis reglas y las adapto a los desafíos del juego, de los personajes y las carreras del juego. Eso le da su identidad.

Con el paso de los años, ?es cada vez más complicado sorprender a los jugadores de una franquicia como esta?

Tengo una cantidad absurda de nuevas herramientas e ideas para Warhammer y dudo que nunca sea capaz de sacarlas todas. Los productores están más abiertos a nuevos sonidos y técnicas más alla de la línea básica de una orquesta tradicional. Colectivamente, los compositores construyen una casa y cada día hay más ladrillos que se añaden. Y cada ladrillo presenta casi infinitas posibilidades. La única dificultad es decidir qué camino seguir. Habrá sorpresas, créedme.

¿Alguna vez has creído que no podrías cumplir las expectativas?

No me preocupo por las expectativas. Si en algún momento siento vértigo es al comienzo de los proyectos cuando pienso en todas las geniales direcciones hacia donde pondría conducir la carretera. Reduzco las direcciones, elijo una y sigue siendo genial.

Tengo una cantidad absurda de nuevas herramientas e ideas para Warhammer y dudo que nunca sea capaz de sacarlas todas.

La entidad de la banda sonora es un pilar básico de la experiencia de juego, ¿sería diferente sin ella?

Claro, naturalmente, sin duda. Tengo que decir que la experiencia de juego de Warhammer 40.000 podría ser diferente sin música. ¿Cómo podría ser de otra forma? Creo que era Steven Spielberg quien decía que la música es la mitad de la experiencia de una película. No puedo negarlo.

Warhammer 40.000 Chaos Gate - Daemonhunters

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters ha sido desarrollado por Frontier Developments en colaboración con los desarrolladores Complex Games y Warhammer 40,000 Creator Games Workshop y verá la luz en PC el 5 de mayo de 2022.

Lidera a los legendarios Caballeros Grises contra un complot en toda la galaxia para infectar mundos con una plaga cósmica en un RPG táctico por turnos ambientado en el sombrío universo de Warhammer 40.000. Con una historia escrita por el aclamado autor de Black Library Aaron Dembski-Bowden, el título ofrece una emocionante acción estratégica en el 41º milenio.

Entre los aspectos más destacados se encuentra el sistema de marcaje de partes del cuerpo, que premia el combate agresivo cuerpo a cuerpo, permitiendo a los jugadores causar estados debilitantes, eliminar las extremidades de un enemigo para impedirle utilizar un ataque concreto o reducir el medidor de aturdimiento de un enemigo. Al aturdir a los enemigos, los jugadores se exponen a una brutal ejecución de película, que recompensa a cada Caballero Gris con un punto adicional para seguir purgando las fuerzas del Caos y hacerse con el control de la batalla. En la distancia, los jugadores pueden ver directamente el daño que podrían causar a un enemigo antes de emprender un movimiento, lo que permite a los comandantes planificar los turnos con mayor precisión.

Además, los jugadores podrán obtener mejoras únicas para su escuadrón, su nave y habilidades psíquicas únicas de un solo uso conocidas como Estratagemas, que pueden cambiar el curso de una batalla. Cada tipo de Caballero Gris tiene más de 30 habilidades distintas, lo que permite a los jugadores especializar las tropas de cada categoría. El escuadrón de Caballeros Grises puede personalizarse por completo, desde los escudos basculantes y las voces, hasta las armas y el equipo que utilizarán durante cada misión.

Doyle W. Donahoo ha creado una versión moderna de la querida banda sonora del compositor Jim Crew. La pista remasterizada de Ultramarine Chant ha sido compuesto y creado por él para esta BSO.