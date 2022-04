5 Razones para ver ‘Ambulance: Plan de Huida’, la película más frenética y explosiva de Michael Bay

Ambulance: Plan de Huida se estrena el 13 de abril exclusivamente en cines, haciendo que vuelva algo que solo los mejores cinéfilos saben disfrutar: la vuelta de Michael Bay a las salas. No hace mucho de su última película, pero la filmografía del estadounidense convierte en evento cualquier título que estrene. Y esta no es la excepción.

En esta ocasión, Bay presenta la historia de dos hermanos muy diferentes entre sí, pero unidos inevitablemente por la necesidad. Cuando uno de ellos le pida desesperadamente dinero, el otro le dará la oportunidad de su vida ofreciéndole el mayor atraco de la ciudad de Los Ángeles. Pero no todo sale como se espera, por lo que su huida será toda una odisea hasta su libertad.

El mismo director con sus dos protagonistas ya se pasaron por Madrid para presentar la película, recibiendo la total aceptación del público. Ahora que promete ser uno de los estrenos de Semana Santa, en LOS40 te damos cinco razones por la que no te puedes perder este próximo taquillazo:

1. Acción made in Michael Bay

Con una premisa tan loca, no es ningún spoiler imaginar el nivel de acción a los que se enfrentan sus protagonistas. La película hace honor a su título llevando toda la trama a bordo de una ambulancia, aunque no desde luego de manera tranquila. Si se tuviese que poner un adjetivo a esta producción, sería sin duda el de 'frenética', porque no da tregua ni a los personajes ni al público.

2. No súpers

Todos amamos las películas de superhéroes, y quizá por ello sean las que más eclipsan el género de acción de la cartelera actual -sin contar con que ya han hecho de su subgénero toda una institución-. Por ello, ver una apuesta tan diferente sin Vengadores revoloteando o un justiciero como Batman patrullando, es un descanso que seguro que cualquier fan de este tipo de cine agradece.



Un fotograma algo accidentado de 'Ambulance: Plan de Huida'. / Universal Pictures Spain

3. Uno de los mejores proyectos del director

Michael Bay nos tiene acostumbrados a blockbusters de la talla de Transformers, Armageddon o Dolor y Dinero -entre muchas otras-, aunque no es exagerado decir que este es uno de los títulos más destacados de su reciente filmografía. Pese a que en los últimos años ha presentado otros proyectos más accidentados como Transformers: El Último Caballero -él mismo ha admitido que debería haber parado de hacerlas-, Ambulance es un soplo de aire fresco que mantiene su mejor esencia.

4. Sus efectos

¿Qué sería de la acción sin sus efectos? Ambulance tiene muchos efectos digitales, aunque también ha optado por grabar de manera 'artesanal' muchas de sus secuencias. Es imposible distinguir los procesos por la calidad del resultado final, pero lo que sí es seguro es que muchas cosas dejarán sin aliento a muchos espectadores.

5. En pantalla grande

Si se combinan las razones de sus efectos, una acción que será el capricho de todo el fan del género y que es una de las mejores películas recientes de Bay; no hace falta decir que hay que verla en pantalla grande. El factor de verlo en una sala no solo permite ver la inesperada reacción del público, sino captar detalles que un ordenador, televisión o móvil seguro que no muestra de manera tan fiel.

Ambulance: Plan de Huida se estrena 13 de abril en cines.