‘As it was’ le da a Harry Styles un récord Guinness

Ha tardado más tiempo de lo esperado en llegar la certificación por parte del libro Guinness de los Records pero As it was le ha dado a Harry Styles un record no solo de este 2022 sino de años anteriores en cuanto a solistas masculinos.

El ex One Direction estrenó esta canción que sirve como tarjeta de presentación de su tercer disco en solitario, Harry's house, el pasado 1 de abril. Y el tema fue escuchado más de 16 millones de veces según lo establecido por la organicación y por la plataforma de reproducción Spotify.

Su nueva canción se volvió un hit inmediato, revolucionando a sus fanáticos que siguen escuchando el tema en bucle. Siempre según esta fuente, As it Was es la canción más escuchada en su primer día en las plataformas de streaming en 2022 y también la canción más escuchada en un día en categoría masculina.

Así es como la canción acumuló 16.103.849 reproducciones en sus primeras 24 horas según Spotify Global Top 200. Entre otros datos también espectaculares para esta canción figura que el videoclip fue visto desde 34 países en su primer día de estreno.

After a little chat to @Spotify, we can confirm that @Harry_Styles latest single, As It Was, has broken the record for most streamed track on Spotify in 24 hours (male).https://t.co/NQd3MZfxws — Guinness World Records (@GWR) April 8, 2022

As it was es una visceral confesión de los estragos que la fama puede causar sobre la salud mental de un artista. Kid Harpoon, Tyler Johnson y Harry Styles están detrás de la composición de la letra que ahonda en reflexiones que atañen al estrellato, la fama, las relaciones sentimentales... Temas que podrían ser recurrentes en el disco que lanzará el próximo 20 de mayo.

En diferentes momentos de la canción se pueden escuchar varias referencias propias a una ruptura sentimental pero también a la situación personal del músico: "Answer the phone, "Harry, you're no good alone / Why are you sitting at home on the floor? / What kinda pills are you on?" ("Contesta al teléfono, Harry no estás bien solo. Por qué estás sentado en el suelo de casa? ¿Qué tipo de pastillas estás tomando?")

En la cuenta verificada de Instagram de @youarehome que sólo sigue a Harry Styles y se sospecha que es una cuenta al uso para este disco se siguen abriendo puertas mostrando lo que podría llegar a ser el próximo video musical del artista.

Hay que aclarar que este no es el videoclip que Harry fue 'pillado' grabando en las cercanías del palacio de Buckingham el pasado mes de febrero por lo que una segunda canción, cuyo título podría ser Duvet, ya tendría videoclip y su lanzamiento solo dependería del éxito de As it was.