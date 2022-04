Harry Styles, Jungkook y Drake son los artistas con los que más sueña la gente, según un estudio ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las celebridades que más visitan a los fans mientras duermen? Taylor Swift y Zendaya también rondan nuestros sueños

Harry Styles, retratado en "The Late Late Show with James Corden" en 2017. / Terence Patrick/CBS via Getty Images