Mandy Moore estrena nuevo videoclip con los cameos de ‘This is US’ y Hilary Duff

Los que crecimos viendo a Mandy Moore en las películas Un paseo para recordar y Chasing Liberty vimos en la actriz a una estrella del pop en potencia. ¿Quién sigue escuchando Cry y Only Hope muchísimos años después? Culpable aquí. Su carrera discográfica, sin embargo, tomó otros derroteros tras los primeros discos y decidió tirar por un pop más independiente hasta llegar al que va a sacar el próximo mes de mayo.

In Real Life es el título del séptimo disco de Mandy Moore y su lanzamiento se va a producir en uno de los mejores momentos de su vida. Es una de las principales actrices de la serie This is Us y en lo personal está disfrutando de su bebé, por lo que el álbum va a estar "profundamente influenciado por su estrenada maternidad", tal y como apuntan desde Universal Music Spain.

Moore ya no es la joven que era en In My Pocket. Tampoco la superestar que cantaba I Wanna Be With You. Se encuentra en una fase de introspección y, por lo que dice la discográfica, In Real Life tiene muchas de las reflexiones que la propia artista se ha hecho en este momento de su vida.

Un videoclip con estrellas

La carta de presentación de In Real Life es una canción que lleva el mismo nombre del disco y cuyo videoclip cuenta con algunas de las amistades más conocidas de Mandy Moore. Sin ir más lejos, Chrissy Metz, Justin Hartley y otros protagonistas de la popular ficción norteamericana tienen cameos en el vídeo oficial del tema.

También aparece Hilary Duff. Ella, como Mandy Moore, pasaron por Disney y se convirtieron después en ídolos de un montón de adolescentes con sus películas y sus canciones de amor y desamor. Se hicieron amigas y, como no podía ser de otra manera, la cantante de Come Clean no lo ha dudado y ha participado en el videoclip para darle un poco más de caché.

El lanzamiento de In Real Life, el nuevo disco de Mandy, está previsto para el próximo 13 de mayo.