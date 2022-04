¿Por qué las historias de amor de ‘Élite’ nunca acaban bien? Los creadores desvelan el motivo

Estamos acostumbrados a que en Élite haya amoríos y sexo por todas partes. La serie de Netflix debe parte de su éxito a eso. Sin embargo, es curioso como ninguna de las historias románticas que se han producido a lo largo de sus cuatro temporadas (se acaba de estrenar la quinta) llega a un buen puerto en Las Encinas.

Guzman y Nadia, Omar y Ander, Cayetana y Polo, Samuel y Carla y un largo etcétera de parejas han intentado prosperar entre los exámenes, las fiestas y los asesinatos, pero en Élite parece que el amor tiene fecha de caducidad. Las historias suelen terminar en espantadas o en cuernos y hemos aprovechado nuestro encuentro con los creadores de Élite para preguntarles por este asunto que nos perturba y nos atormenta.

Rebeka y Mencía en la quinta temporada de 'Élite' / Netflix

"Quizás pecamos un poco de cínicos en este aspecto. No somos de amores románticos. Sí está deseo, pero luego te das de bruces con la realidad", afirma Jaime Vaca, a lo que Carlos Montero, más contundente, afirma: "No es que acaben mal, acaban como tienen que acabar. El amor siempre se acaba, pero no quiere decir que haya sido una mala experiencia. El amor siempre tiene un final". Además, Montero se basa en su propia experiencia. "Ellos tienen ese anhelo, pero les sale mal. Es que a mí siempre me ha salido mal", añade.

Por lo tanto, a juzgar por las declaraciones de Carlos Montero y Jaime Vaca, no veremos al amor triunfar en las futuras temporadas de Élite. Así que si eres un romántico te recomendamos que no te ilusiones con los tortolitos que surjan en los próximos capítulos de la serie de Netflix. Empezando por esas historias que se están construyendo en esta quinta entrega…