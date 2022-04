Soraya Arnelas estalla contra su actuación en Eurovisión: “Aún sigo mareada”

Han pasado trece años desde que Soraya Arnelas representó a España en el Festival de Eurovisión. La extremeña acudió a la edición de 2009 con un tema dance que nos puso a bailar sin parar. Y es que La noche es para mí invitaba a dar vueltas sin parar. Sino que se lo digan a la propia artista.

Parece que la cantante no tiene muy buen recuerdo de aquella actuación. Y es que la artista ha acudido a Twitter para quejarse sobre la coreografía que llevaron en aquel momento para defender el tema frente a Europa.

“Aquella fue la peor coreografía jamás llevada a la historia de Eurovisión... y venga a dar vuelta. ¡Y más vueltas. Aún sigo mareada”, ha dicho la cantante junto al vídeo que ha compartido un usuario de su actuación.

No es la primera vez que Soraya se queja públicamente de acudir a Eurovisión. Y es que la artista ha hablado en varias ocasiones sobre lo que supone representar a España. De hecho, hace tan solo unos días se quejó en Sálvame Deluxe de que TVE no le pagó nada. Ni si quiera el vestido que llevó en el escenario: “Por ir a Eurovisión no te pagan absolutamente nada. A mí no me pagaron”.

Soraya apoya a Chanel Terrero

Por su parte, Soraya apoya a Chanel Terrero como representante española de Eurovisión 2022. La extremeña cree que la artista puede quedar en muy buena posición este año con su SloMo. “Me encanta cómo defiende SloMo. Yo creo que va a quedar muy bien y nos va a sorprender este año”.

Sin duda, Soraya sabe lo que es vivir esta experiencia. Sobre todo llevando un tema movido que tienes que defender bailando en el escenario. Seguro que podría darle algún que otro consejo a Chanel para que disfrute al máximo de la experiencia.