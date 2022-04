María Pedraza (‘Las Niñas de Cristal’): “No me hubiese gustado seguir en ‘Élite’”

Las Niñas de Cristal ya está disponible en Netflix. La nueva película de Jota Linares se centra en el mundo de la danza clásica, y todo lo que ello conlleva: un aura de exigencia y esfuerzo que se canaliza a través de unas artistas de lo más comprometidas.

La historia habla de la oportunidad que recibe Irene tras sustiruir a la estrella del Ballet Clásico Nacional, que se ha suicidado. Su vida cambiará radicalmente ahora que es el foco de todas las críticas y la crueldad de sus compañeras. Sin embargo, Aurora llegará como un rayo de luz a su vida en un viaje que baila el autodescubrimiento y la obsesión.

Esta apuesta original de la plataforma pone en la dirección de nuevo al encargado de ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, que consigue un resultado que atrapa al espectador desde el primer momento. Como protagonista, María Pedraza, muy cómoda en el mundo de la danza ya que se ha dedicado a ella gran parte de su vida.

Ambos se han sentado a hablar con LOS40 para contarnos todo sobre la película: desde la inspiración del ballet que centra la trama a la preparación de María para el papel, pasando por los paralelismos que sufre la exigencia del arte con otros ámbitos como el de hacer cine.

Director y actriz se abren hablando de la película, confesando que aunque podrían haber hablado de felicidad y empatía, han decidido representar el egoísmo y la tristeza que presentan los sueños al cumplirse. Sin embargo, recuerdan que en el momento de dedicarse a ello siempre se olvidan estas malas sensaciones.

Sobre Élite

Un dato curioso es que la plataforma de streaming decidió estrenar la película el mismo día que la nueva temporada de Élite, la quinta de la serie. Una relación que aparentemente solo pasa por ser dos producciones originales de Netflix España, aunque si se echa la vista atrás, enseguida se puede recordar que María Pedraza fue una de las actrices clave en el inicio de la serie.

Cualquier espectador de la ficción sabrá que su personaje abandonaba la serie al final de la primera temporada -con breves apariciones en la segunda-, aunque eso no hizo que la serie acabase ahí. La vida en Las Encinas ha seguido, presentando nuevas caras, tramas... Y crímenes.

Parece que el tiempo no pasa por la serie, que sigue siendo todo un éxito en cada uno de sus estrenos. Por ello, la pregunta era inevitable: ¿Le hubiese gustado a María seguir siendo alumna del instituto para seguir viviendo sus tramas?

La respuesta, de lo más sincera, es que no. La actriz considera que todo tiene su momento, y la breve etapa que pasó en Élite fue más que suficiente para ella y para la serie en sí. Si no quieres perderte sus declaraciones y el resto de la entrevista, no dudes en darle al play.

Las Niñas de Cristal ya está disponible en Netflix.