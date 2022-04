‘La Ciudad Perdida’: ¿Tiene escenas post-créditos lo nuevo de Sandra Bullock y Channing Tatum?

Hay que admitir que uno de los estrenos más sorprendentes de esta semana santa es, sin duda, La Ciudad Perdida. Ya desde sus primeros tráilers, la película era uno de los títulos que más llamaban la atención entre el público, despertando dudas de si realmente era tan divertida como parecía. Una vez vista esa respuesta corresponde al público, que seguro que también se hace otra pregunta: ¿Tiene escenas post-créditos?

La película protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum -y la participación de Brad Pitt y Daniel Radcliffe- es una locura de principio a fin. Hay que admitir que tiene todos los ingredientes para que así sea: una Sandra Bullock comedida y perfecta para su papel de escritora de éxito, un Tatum con un personaje tan bobalicón como adorable; y una trama que pasa por una aventura sin precedentes que seguro que sorprende al público.

Aunque lo que muchos esperan que les sorprenda, más allá de lo visto durante el metraje, es lo que pueda pasar después de los créditos. Pese a ser muy diferente a cualquier producto relacionado con Marvel Studios, cada vez es más común ver cómo los espectadores se quedan quietos en su butaca pese a que la película termina.

Para los que tengan el detalle con el equipo de quedarse hasta después de los créditos hay una buena noticia: La Ciudad Perdida sí tiene escena post-créditos. Eso sí, solamente tiene una; por si te quieres evitar quedarte hasta el final de todos los nombres que aparecen en pantalla. Su contenido es muy revelador, aunque no se sabe si se queda en gag o habla sobre el futuro de la película.

Loretta (Sandra Bullock) y Alan (Channing Tatum) en plena expedición. / Paramount Pictures Spain

¿No tienes tiempo y quieres saber lo que pasa en esta escena? Pues sigue leyendo. Aunque si no has visto aún la película, no continúes: hay SPOILERS importantes sobre La Ciudad Perdida y una de sus escenas clave.

Después de una breve lista de nombres del equipo, la escena transporta al espectador de nuevo a Estados Unidos. Allí, Loretta y Alan se relajan juntos en una clase de yoga, seguramente muy necesaria para asimilar la gran aventura que han vivido en el Pacífico; aunque su tranquilidad está a punto de cambiar a causa de uno de sus compañeros de clase.

Cuando Alan mira hacia la clase, se encuentra a alguien que seguro que no se esperaba. Se trata de Jack Trainer, el profesional que consiguió rescatar de las garras de Abigail Fairfax a Loretta. Pese a que su rescate es todo un éxito, acaba recibiendo un disparo en la cabeza que le deja fuera de juego y acaba complicando la huida de los protagonistas.

Sin embargo, en su encuentro haciendo yoga confiesa a la pareja que solo usamos el 10% del cerebro, por lo que simplemente ha optado por usar otro 10% para seguir viviendo. Ante la atónita mirada de los personajes, todo queda en el aire: ¿ha vuelto para vivir otra nueva aventura, o es el gag con más gracia de toda la película? El tiempo dirá.

La Ciudad Perdida ya está en cines.