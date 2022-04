Las dos frases de ‘Los Secretos de Dumbledore’ que han sido censuradas en China

No era ningún secreto que Albus Dumbledore estaba locamente enamorado de Grindewald. De hecho, J. K Rowling siempre habló de esta relación sin ningún tipo de prejuicio. En la nueva entrega de la saga, Los Secretos de Dumbledore, por fin los fans han tenido lo que tanto pedían. No, no ha habido beso entre Albus y Grindelwald, pero sí unas palabras de amor que no dejan lugar a la ambigüedad. Albus y Grindelwald tuvieron una historia de amor. Le pese a quien le pese.

Pero esta conversación, que aparece a principio de la película y en el tráiler final, no ha pasado el filtro en China. El gigante asiático ha eliminado los seis segundos de la película donde Albus deja claro que tuvo una relación homosexual con el villano de la saga. De este modo, las frases “porque estaba enamorado de ti” y “el verano en que Gellert y yo nos enamoramos” que pronuncia el personaje interpretado por Jude Law han quedado fuera del metraje que se ve en China.

Una decisión que ha sido muy criticada por los fans de la saga, quienes creen que Warner Bros no ha tomado la decisión correcta. Y es que hace tan solo unos meses vimos como Eternals no se estrenaba en China tras que su directora Chloé Zhao se negara a cambiar el metraje de la trama de un personaje homosexual. Bien por Disney y Marvel en este sentido.

Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore - Tráiler Oficial

Ahora, Warner cede ante la censura China y decide estrenarla. De hecho, los estudios han enviado un comunicado donde se defendían de las críticas recibidas:

“Como estudio, nos comprometemos a salvaguardar la integridad de cada película que estrenamos, y eso se extiende a las circunstancias que hacen necesario realizar cortes para responder con sensibilidad a diversos factores del mercado. Nuestro deseo es estrenar nuestros largometrajes en todo el mundo, tal y como las hicieron sus creadores, pero históricamente nos hemos enfrentado a pequeños cortes en mercados locales.

En el caso de 'Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore', se solicitó un recorte de seis segundos y Warner Bros aceptó para cumplir con los requisitos locales, pero el espíritu de la película permanece intacto”.

Aunque la censura China haya eliminado esos seis segundos, la tensión romántica entre Albus y Grindelwald no hay manera de eliminarla.