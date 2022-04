Esto es lo que Rocío Flores le ha dicho a Marta Riesco tras su ruptura con Antonio David

Rocío Flores ha acudido a El Programa de Ana Rosa para hablar sobre cómo se encuentra su padre Antonio David. El rostro de Telecinco ha querido aclarar los rumores sobre la ruptura de Marta Riesco y él.

Rocío Flores ha acudido al programa de las mañanas de Telecinco para dejar claro que su padre no se encuentra en un buen momento y que está completamente bloqueado: “Hace tiempo quise mantenerme al margen, pero es mi padre, es mi casa y no veo bien a nadie. Él no está bien”. Pero la cosa no se ha quedado ahí. Rocío ha asegurado que su padre no quiere saber nada de nadie: “No está escondido, está en Málaga. Él no quiere hablar de nada con nadie. Está bloqueado”.

De este modo, hemos sabido que Antonio David ni si quiera ha hablado con Marta Riesco durante estos días. La colaboradora del programa, Ana Terradillos ha asegurado que Marta está ahora mismo hecha polvo y que ni si quiera ha podido charlar por teléfono con quien hasta hace unos días era su pareja.

Rocío Flores:mi padre no está nada bien, está completamente bloqueado y no quiere hablar con nadie

👇 pic.twitter.com/v4Sr1tcHrL — Mimy💫 (@MimiiiS79) April 13, 2022

La conversación de Rocío Flores y Marta Riesco

Ha sido entonces cuando Rocío Flores ha confesado lo que le ha dicho a la expareja de su padre: “Incluso soy yo la que le digo a Marta que mi padre está bloqueado. No es que yo esté llamando a Marta, que no tendría ningún problema y no soy una mala persona, pero si alguien me llama, pues le cojo el teléfono sin problema”.

Además, Rocío ha confesado otra de las cosas que le dijo a Marta: “Le digo que ni si quiera tengo yo acceso a él, está bloqueado y es una situación complicada para todos. Él no está bien”.

La ruptura de Marta y Antonio David

Hace unos días, la periodista de Telecinco anunció que había terminado su relación con Antonio David Flores. De hecho, desde que se hizo pública la noticia, nadie ha podido dar con el ex guardia civil.

Rocío Flores ha asegurado en la entrevista que su padre le confesó que estaba enamorado de Marta Riesco y que ahora mismo ninguno de los dos implicados lo está pasando bien. Tendremos que esperar para ver si al final se reconcilian.