Anitta estrena su nuevo disco: ‘Versions of me’, con hasta siete colaboraciones de lujo

Después de haber creado una gran expectación en todo el mundo, la superestrella brasileña del pop global Anitta presenta su nuevo álbum y debut, Versions of Me, que edita bajo el sello de Warner Records y que cuenta con la producción ejecutiva de Ryan Tedder (OneRepublic), un músico y productor estadounidense que ha trabajado con cantantes como Beyoncé y Adele.

En palabras de Anitta: "He estado trabajando en este disco durante unos 3 años. El disco ya tenía otro nombre, otra cara. Pero siempre ha sido un reflejo de quién soy como artista. Estoy feliz con el resultado que obtuvimos hoy y finalmente poder lanzarlo completo”, explica la cantante, que trabaja en el proyecto desde 2019. Inicialmente, el disco se iba a llamar Girl From Rio, pero el cambio al título definitivo vino a reflejar mejor los cambios que se produjeron en la vida personal y artística de Anitta durante este tiempo.

"Versions of Me es un álbum trilingüe, con referencias multiculturales y diversas. En este proyecto no intento abrazar el mundo, sino abrazar todas mis facetas”, explica Anitta. La mayoría de temas del álbum que ya han ido viendo la luz han superado los mil millones de streams. Es el caso de canciones como Envolver, Boys Don't Cry, Faking Love (con Saweetie), Girl From Rio y Me Gusta, junto a Cardi B y Myke Towers.

Además, Anitta ha vuelto a hacer historia con Envolver, un track que acaba de alcanzar el número 1 en la lista global de Spotify, convirtiéndose en la primera vez que un artista brasileño ocupa el primer puesto de esta lista. Asimismo, la canción ha inspirando 2 millones de creaciones en TikTok. Lo más excitante de Versions of Me es lo poliédrico que resulta este trabajo, que cumple la promesa de su título, ya que ilumina todas las facetas de esta dinámica y diversa artista. Los géneros toman más fuerza que nunca en este disco que presenta a una Anitta multidisciplinar y rica.

Anitta se une a todo tipo de artistas y músicos para configurar su debut. Se alía con Ty Dolla $ign en el inconfundible Gimme Your Number, que tiene todos los elementos para ser un himno del verano con su reinvención del clásico La Bamba. El sonido de una cama que cruje marca el tono de la seductora I'd Rather Have Sex, mientras que se sumerge en la cruda emoción en la sentida Love You, que llega con una confesión: "No quería cantar canciones tristes para siempre".

TRACKLIST de “VERSIONS OF ME” Anitta publica su nuevo disco. / Portada de Versions of me Envolver Gata (feat. Chencho Corleone) I’d Rather Have Sex Gimme Your Number (with Ty Dolla $ign) Maria Elegante (feat. Afro B) Love You Boys Don’t Cry Versions of Me Turn It Up Ur Baby (feat. Khalid) Girl From Rio Faking Love (feat. Saweetie) Que Rabão (with YG & MC Kevin o Chris) (feat. Mr Catra & Papatinho) Me Gusta (feat. Cardi B & Myke Towers) Love Me, Love Me

Luego está Ur Baby, una canción que es como una caricia a los sentidos, junto al cantante y compositor estadounidense de R&B Khalid. La energía alcanza su punto álgido en el tema intercultural Que Rabao con Mr. Catra y Papatinho, que incluye apariciones de YG y MC Kevin o Chris. En definitiva, Versions of Me destila el ambiente general en un himno, y el tema final Love Me, Love Me ofrece una conclusión vulnerable, pero burbujeante y audaz.

La portada de Versions of Me, que dialoga con las diferentes versiones de Anitta a lo largo de su carrera y su poder de adaptación, cuenta con Maxime Quoilin (quien ha colaborado con Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, Miley Cyrus, entre otros) en la parte creativa. La fotografía fue realizada por Jacob Webster, quien ha trabajado con Doja Cat, Drake, Megan Thee Stallion, Normani...