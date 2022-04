Cuando el grunge de Nirvana triunfó en LOS40 hace 30 años

¿Qué canciones fueron número uno de la lista una semana como esta? Es la pregunta que nos hacemos periódicamente en #Del40al1CocaCola y para responderla Tony Aguilar activa La Máquina del Tiempo, que nos transporta al pasado para hacernos revivir las buenas sensaciones que nos provocaron (y que en muchos casos nos siguen provocando) temas que han hecho historia en LOS40. La primera parada es en 2021: hace justo un año, el liderato en el chart era para Álvaro de Luna y Juramento eterno de sal. El sevillano acababa de dejar atrás su etapa al frente de Sinsinati y con este primer sencillo en solitario tocaba la gloria de la lista.

Otro artista español, aunque de prestigio mundial, accedió al puesto de honor el 8 de abril de 2017: Enrique Iglesias. Lo logró con Súbeme la radio, un título que nos encanta por razones obvias y en el que se acompañaba de Zion & Lennox y Descemer Bueno. El 7 de abril de 2012 Adele recuperaba la medalla de oro con Someone like you, sumando así la sexta y última semana en lo alto (siete días después se lo arrebataría un dúo latino del que hablaremos la semana que viene). Fue la canción que más tiempo estuvo en primera posición aquel año, y Adele aún conseguiría otros dos números uno en 2012 con Set fire to the rain.

La que sí resistía en lo alto era Shakira en abril de 2007 con Las de la intuición. Con esta eran ya cuatro las semanas consecutivas que acumulaba en el primer puesto y, no conforme con eso, añadiría otras tres en junio y una más en agosto. Si retrocedemos veinte años nos encontramos en el número uno a El Canto del Loco con Son sueños. Era el tema que abría su segundo álbum, A contracorriente, del que se vendieron más de 150.000 copias.

Desde Estados Unidos llegan los dos últimos éxitos que vamos a recordar, opuestos musicalmente, eso sí. Hace 25 años, el número uno fue para Don’t cry for me Argentina, de Madonna. Era su versión del clásico del musical Evita para la adaptación cinematográfica que ella protagonizó, que contaba con Antonio Banderas como actor principal masculino. Y en abril de 1992, hace treinta años, la lista reflejaba la revolución musical que desde Seatlle agitaba el mundo: el grunge. Nirvana fueron sus máximos exponentes, y Smells like teen spirit, el himno del movimiento. Con esa canción lideraron la lista el cantante y guitarrista Kurt Cobain, el bajista Krist Novoselic y el batería Dave Grohl, este último con una curiosa carrera: tras la muerte de Cobain en 1994, cambió las baquetas por la guitarra y el micrófono y fundó Foo Fighters. Este 2022 la tragedia se ha repetido, pero a la inversa: ha sido el batería de Foo Fighters quien nos ha dejado.