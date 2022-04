40 cosas sobre Miren, por Miren

Cada vez son más los artistas que surgen en la industria y nos presenta sus proyectos novedosos y de lo más originales. Este es el caso de Miren, una joven artista nacida en Bilbao que forma parte de la generación que ha llegado el DYI (do it yourself) por bandera.

En 2019 grabó su tema Oh Keira en el garaje de una amiga, demostrando que no hay excusas cuando tu pasión por la música está por encima de cualquier cosa. Con varias canciones en el mercado, acumula más de 2 millones de reproducciones en Spotify. Todo esfuerzo tiene su recompensa.

A Partes, su nuevo disco, va a ver la luz en esta primavera con una fusión de estilos. Aunque Miren se sumerge cada vez más en las melodías lo-fi. En LOS40 hemos querido conocer más sobre ella, y por eso nos ha respondido a 40 preguntas que nos desvelan detalles sobre su vida y su carrera.