Las canciones que se volvieron famosas gracias a las series de televisión

La banda sonora de las series es una de sus piezas claves para poder transmitir con claridad aquello que demanda la escena y los personajes. Algunas canciones han sido un éxito después de salir en series de televisión o de plataformas y, gracias a ellas, los artistas pudieron darse a conocer. A continuación, un repaso de varias canciones que deben su éxito a su aparición en una ficción:

I’ll Be There For You (Friends)

The Rembrandts- I'll be there for you (official video)

Escuchar I’ll Be There For You de The Rembrandts es transportarse automáticamente a la introducción de una de las series más vistas de la historia y más queridas por el público, Friends. Es la canción por excelencia de una serie de televisión y es inevitable aplaudir justo al inicio del tema si se es fan de la producción de los seis amigos neoyorquinos.

El tema fue lanzado en 1994, año de estreno de la serie. En el propio videoclip oficial de The Rembrandts aparecen los actores y actrices de Friends. Gracias al éxito de la serie, la canción estuvo en el número 1 de Billboard Hot 100 por ocho semanas.

Bella Ciao (La Casa de Papel)

Becky G - Bella Ciao (Extended Official Video)

Bella Ciao es una canción que reconocerás por aparición en la serie española La Casa de Papel. Sin embargo, es una canción popular italiana que formó parte de la resistencia antifascista cuando luchaban contra los nazis que invadieron Italia durante la II Guerra Mundial.

La Casa de Papel recuperó este cántico para introducirlo a la serie. La primera vez que se cantó fue durante la planificación de uno de los atracos a la Fábrica de la Moneda. Desde ese momento, se convirtió en un himno que disoció del significado inicial de la canción.

Najwa, actriz de La Casa de Papel, hizo su propia versión de Bella Ciao y fue introducida dentro de la serie e incluso Becky G hizo una versión propia con sonidos de reggaetón, también con motivo de la producción.

Still Don't Know My Name (Euphoria)

Labrinth - Still Don’t Know My Name (Official Video) | euphoria (Original HBO Score)

Still Don’t Know My Name es una canción que forma parte de la serie de HBO, Euphoria. Está interpretada por Labrinth, quien está al cargo de la banda sonora de la producción. Famosa por su estética, por contar las problemáticas juveniles desde un lado sobrio y con Zendaya al frente, Euphoria es una de las series más aclaramadas de los últimos años.

Esta canción formó parte de la primera temporada que se estrenó en 2019. Se hizo viral en TikTok y consiguió el certificado de oro en 2020, año en el que también se lanzó el videoclip oficial.

Física o Química (Física o Química)

Despistaos - Física o Química

“Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva, es física o química”. Este verso seguro que te sonará. No hace falta haber visto la serie mítica de Antena 3 para conocerla, pero Física o Química es la canción introductoria de la producción con su mismo nombre que revolucionó a los adolescentes allá por el 2007-2009.

Dentro de la serie se recopilan canciones muy importantes de la época que sonaban en todas las radios españolas, pero Física o Química, de Despistaos, es el tema clave que marcó a toda una generación. Actualmente, supera los 35 millones de reproducciones en Spotify y se sigue cantando en todos los lugares donde la ponen.

Angy, protagonista de Física o Química, versionó esta canción para que sonara como introducción de una de las temporadas de la serie, aunque luego el tema original volvió a ser parte de la cabecera.

Nada que perder (Los Hombres de Paco)

Pignoise - Nada que perder (video clip)

Nada que perder es otro de los temas más sonados en nuestro país en la década de los 2000s. El tema de Pignoise triunfó gracias a ser parte del tema introductorio de la serie de Antena 3, Los Hombres de Paco. Al igual que Física o Química, marcó a toda una generación que creció viendo las aventuras de estos famosos policías cada semana.

Además, los propios Pignoise aparecían en la serie con frecuencia para hacer de personajes secundarios donde ensayaban y daban conciertos en el famoso bar en el que se reunían los protagonistas de esta ficción. Gracias al éxito en Los Hombres de Paco, grabaron un álbum, Anunciado en televisión, siguiendo el mismo estilo pop rock que tenían en Nada que perder.