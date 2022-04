Elena Rivera nos desvela los rasgos que hicieron que la escogieran para “Los herederos de la tierra”

Este viernes, 15 de abril, Netflix estrena Los herederos de la tierra, la serie basada en la novela homónima de Ildefonso Falcones, que da continuación a La catedral del mar.

La nueva apuesta nos traslada a la Barcelona de finales del siglo XIV y narra la historia del joven Hugo Llor (David Solans y Yon González), que sueña con convertirse en constructor de barcos pero eso se verá truncado por terceros. En el camino, conocerá a Caterina Llor, una superviviente interpretada por Elena Rivera.

Con ella hemos hablado sobre esta nueva aventura pero también sobre cómo está viviendo el éxito de Alba, así como si cree que fue acertada o no la decisión de marcharse de Cuéntame.

¿Cómo te llegó la propuesta de participar en Los herederos de la tierra?

Me llamó Jordi Frades, el director. No me quiso adelantar mucho pero sí me tanteó por fechas. Cuando llegó el momento me dijo que había un personaje que le cuadraba conmigo y, aunque se solapó con el rodaje de Alba, las productoras lo encajaron y así se cumplió.

Los Herederos de la Tierra, tráiler

¿Qué tiene tu personaje para cuadrar tanto contigo?

Hay un punto de fragilidad con el que arranca, al ser una mujer de aquella época en la que vivían tanta crueldad. Y además es esclava rusa, que al ser yo tan blanquita con ojos azules, creo que encajaba bien.

Ahora también están emitiendo Alba en Antena 3, en la que eres la protagonista, ¿cómo está siendo para ti la recepció tan exitosa de la serie?

Me ha sorprendido muchísimo lo que está calando. Está siendo un éxito impresionante, más hoy en día en abierto. Pero en la realidad de la calle también me dicen que están sufriendo mucho, porque es muy dura, pero es necesaria porque muestra algo que ocurre.

Me han llegado también testimonios de chicas diciendo que han sufrido algo parecido y gracias a la serie han sido capaces de superarlo. Algo que le da más sentido a nuestro trabajo porque es un mensaje muy importante.

Cuéntame también sigue en emisión y hace ya cuatro años que la dejaste, ¿con la distancia crees que fue una buena decisión marcharte?

Sí, fue lanzarse al vacío pero se había cumplido una etapa. Además, fue terminar y no he tenido margen de nada. Hice una obra de teatro y llegó Inés del alma mía, Alba, Los herederos de la tierra...proyectos en los que la responsabilidad caís en mi personaje.

La verdad es que soy una privilegiada por tener cuatro proyectos de protagonista tan encadenados. Fue poner el punto y final a Cuéntame en el momento adecuado y han ido viniendo muchas cosas.

Última escena Cuéntame

¿Tienes planeado volver a Cuéntame?

Por el momento no hay opción de vuelta. Siempre nos lo preguntan a Ricardo Gómez y a mí porque nuestros personajes iban de la mano, pero los dos estamos con muchos proyectos y ya pusimos el punto y final. Tampoco sigo viendo la serie pero si ellos consideran un final con un reencuentro eso es cuestión de verlo y hablarlo.

¿Con quién mantienes contacto de Cuéntame?

Con casi todos. Además, es una relación de tanta confianza que aunque pase mucho tiempo, cuando quedamos vuelve a ser todo como ayer. Pero no solo con mis compañeros actores, también con equipo técnico que son amigos, amigos.

Para finalizar, "cuéntanos" qué música suena en tu casa...

Uy, de todo [risas] de repente escucho Julio Iglesias porque me encanta esa época, y de golpe lo último de Aitana. Soy muy de música y de muchos palos.