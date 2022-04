Este sábado puede ser de Gloria para Sebastián Yatra, Ana Mena, Lost Frequencies o Camila Cabello & Ed Sheeran

Tanto si estás pasando esta Semana Santa en tu domicilio habitual como si has aprovechado estos días para cambiar de aires, no tienes excusa para no seguir este sábado (Sábado Santo o de Gloria, como se conocía antaño) #Del40al1CocaCola, el programa musical líder del finde, en el que Tony Aguilar repasa la nueva lista de LOS40. La pugna por el número uno estará al rojo vivo, pues son varios los artistas en disposición de situarse en esa primera plaza, que desde el sábado pasado ocupa Gayle con abcdefu; es su segunda vez (no consecutiva) en lo más alto del chart.

La texana podría, por tanto, sumar una tercera semana como líder, aunque también podría darse que recuperase la medalla de oro Sebastián Yatra con Tacones rojos (#2). En este caso, lo haría por cuarta vez, algo que no ocurre desde que lo lograse Adele con Easy on me. Glass Animals, en el #3 con Heat waves, y Ana Mena, en el #4 con Música ligera, optan igualmente al puesto de honor, donde ya se situaron en semanas anteriores, lo mismo que Imagine Dragons (#5) con Enemy. Hay que descender hasta el #6 para encontrar el primer tema que aún no ha sido número uno; se trata de Bam, bam, de Camila Cabello y Ed Sheeran. Les siguen Lost Frequencies y Calum Scott con Where are you now, que tienen la posibilidad de estrenarse en la primera posición.

Ed Sheeran podría ser número uno, como decimos, y reunir en la lista cuatro canciones. A las dos que ya tiene (Bam, bam y Shivers) podrían añadirse Sigue y Forever my love, ambas en colaboración con J Balvin y candidatas a sendos puestos en el ránking, toda vez que la semana pasada también partían como aspirantes y no consiguieron entrar. Pero hay un candidato más: Harry Styles con As it was, el esperado regreso del ex One Direction. Cuando hagamos el recuento de apoyos recibidos con el HT #MiVoto40 sabremos si pasan a engrosar la lista más importante del país.

Los muchos seguidores y seguidoras de Lola Índigo tienen un motivo adicional para no perderse el programa. Nuestra querida Mimi charlará con Tony de su último single, Toy story, y dará su Voto VIP. Será una gozada escuchar a la granadina, con su simpatía y energía habituales.

Por votar en antena (900 35 40 40: teléfono gratuito) regalaremos el Blu-ray de Muerte en el Nilo, novedad en este formato. Viajaremos al pasado en La Máquina del Tiempo, presentaremos nuevos candidatos, os pondremos al día de la actualidad musical y, en fin, nos lo curraremos al máximo para que paséis una mañana de sábado genial. ¡Nos encontramos donde siempre!