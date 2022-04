Lost Frequencies y Calum Scott cantan victoria en la lista

A veces lo bueno se hace esperar. Es lo que ha sucedido con Where are you now, el último single de Lost Frequencies, grabado en colaboración con Calum Scott. Han tenido que pasar casi siete años desde que el DJ y productor belga lograse su primer número uno en LOS40 (con Are you with me?; dos semanas consecutivas como líder desde el 11 de julio de 2015) para que repita la hazaña. Pero finalmente lo ha conseguido, después de 14 semanas en lista y una subida de seis posiciones.

Lost Frequencies ft Calum Scott - Where Are You Now (Official Video)

En todo este tiempo, Felix de Laet (nombre real de Lost Frequencies) no ha dejado de hacer música. Tres álbumes, varios sencillos y remezclas de temas de otros artistas (como Cold water, de Justin Bieber y Major Lazer) han salpicado el mercado periódicamente; fue telonero en 2017 de la gira de The Chainsmokers y fundó su propio sello discográfico (Found Frequencies). Y a pesar de que su nivel de calidad nunca ha decaído, no ha sido hasta que ha lanzado Where are you now con Calum Scott cuando ha podido repetir el éxito de aquella primera canción. Scott es un cantautor británico que acaparó los focos en 2016 con el tema Dancing on my own, con el que llegó al número dos de los singles más vendidos en Reino Unido (donde vendió más de 600.000 copias).

Parece que Felix y Calum han hecho buenas migas: inundan sus redes con fotos juntos en las que no paran de reír. Ahora tienen un nuevo motivo para mostrar su sonrisa. ¡Enhorabuena!