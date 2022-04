Anitta, Lizzo, Swedish House Mafia o Fangoria, entre las novedades musicales de esta semana

La música no para, si siquiera en festivo. Este viernes santo, 15 de abril, lanzan su nuevo material discográfico artistas como Anitta o Swedish House Mafia, que publican disco. En cuanto a singles, nos traen sus nuevas canciones Fangoria, Charlie Puth, Lizzo o Danny Romero, entre otros.

Lizzo - About Damn Time. About Damn Time es pura energía, como toda la música de la artista de Detroit. Pop, R&B y funk e incluso ritmos disco se dan lamino en esta canción, que llega para que demos un respingo, nos levantemos de la silla, cantemos, gritemos y lo que haga falta. Una delicia.

Anitta - Versions of me. La brasileña lanza su nuevo disco y es toda una declaración de intenciones. Un trabajo poliédrico que recorre todos los géneros posibles y que la sitúa como una de las artistas más versátiles y genuínas de nuestro tiempo. Son muchos los singles de este álbum que han visto ya la luz, y muchos de ellos colaboraciones muy jugosas, pero te recomendamos especialmente escuchar dos temas que interpreta solo ella: Love me, love me. También Gata, el tema que tiene con Chencho Corleone y que es perfecto para bailarlo todo.

Charlie Puth - That’s Hilarious. A pesar de este título tan gracioso, el nuevo signle de Charlie Puth nada tiene que ver con las risas. En esta canción, el cantante y compositor de Nueva Jersey habla de un drama personal, pues aborda la peor ruptura sentimental de su vida. Una herida que ahora parece sanar en la música.

Fangoria – Mi burbuja vital (REMIX). Uno de los más recientes éxitos de Fangoria es este Mi burbuja vital, que se incluye dentro de su EP Edificaciones Paganas y que ahora adquiere una nueva dimensión gracias a su movido remix. Si ya bailamos con la orginal y nos adentramos en este particular metaverso musical, prepárate para darlo todo con un tema que alberga toda la esencia de Fangoria. Esto no hay quien lo cambie y lo veo venir...

Noah Cyrus - I Burned LA Down. Noah Cyrus estrenó esta semana I Burned LA Down, un tema íntimo que trata sobre el desamor y que es la carta de presentación del nuevo disco que tiene planeado lanzar la pequeña del clan Cyrus. El disco se llamará The Hardest Part y se lanza el 15 de julio, por lo que de aquí a verano podremos disfrutar de algún aperitivo más en forma de canción.

Swedish House Mafia - Paradise Again. Es el primer lanzamiento del trío electrónico desde su reunión de 2018, es más, se trata del primer álbum de estudio propiamente dicho de una carrera de 14 años que ha estado marcada principalmeente por singles, EPs y recopilatorios. El setlist contiene 17 tracks con invitados de lujo como The Weeknd, Sting, A$AP Rocky o Ty Dolla $ign, entre otros. Paradise Again es un sueño para los amantes de la electrónica y está editado por Republic Records.

Alec Benjamin - (UN) Commentary. El chico que con tanto acierto le cantó al final del verano en End of the summer, regresa con nuevo material. Se trata de un segundo disco con canciones fuertemente marcadas por las restricciones derivadas de la pandemia, que derivaron en la cancelación de una gira que pasaba por más de 150 ciudades. De este álbum son especialmente recomendables temas como:

Danny Romero - Metralleta. En este nuevo tema, el cantante, compositor y productor canario, apuesta por una mezcla de géneros urbanos latinos con el toque electrónico y festivo que lo caracteriza. Empiez con una salsa electrónica que va subiendo de temperatura y se envenena con el juego magistral de los sintetizadores y trompetas que penetran en nuestra cabeza.

También se lanzan los nuevos temas de Ricky Martin y Reik, que presentan A veces bien y a veces mal, Khea con Young Flex, Zion & Lennox con Revol estrenan Tus labios y también Chamaquita, que es lo nuevo de Quevedo y Juseph.