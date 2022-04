Dani Fernández: “Soy bastante sensible a la gente que va a hacer daño”

Dani Fernández estuvo en los estudios de LOS40 presentando su nuevo trabajo, 'Entre las dudas y el azar' (2022) y aprovechamos para analizar con él las letras de sus canciones. El artista nos habla de su devoción por Supersubmarina. "Ha sido el grupo que más he escuchado a lo largo de mi vida. De hecho, los sigo escuchando, en mi top 5 del resumen de mi año siempre suelen estar", nos desvela Dani. "Les admiro muchísimo, les tengo un respeto increíble y sobre todo les echamos de menos".

He vivido momentos increíbles en Madrid y Cartagena y momentos de infierno en las dos ciudades

En uno de los versos de Guarda una parte, Dani canta "Puedes hacer que nunca tenga suficiente / Que tiemble solo con la idea de perderte / Que olvide el daño que me hizo esta ciudad", y en referencia a ello, el cantante nos cuenta: "El destino me ha preparado dos ciudades en mi vida, que son Madrid y Cartagena. He vivido momentos increíbles en Madrid y Cartagena y momentos de infierno en las dos ciudades. Y en el caso de esta canción me refeiero a las dos".

En Dile a los demás, eso de "voy viniendo" nos suena mucho. ¿Es Dani Fernández de los que dice que está llegando y aún no ha salido de casa? Un poco sí, tal como reconoce a LOS40: "Intento ser lo más puntual posible, pero sí, soy de los que dice que voy y luego tardo de más".

Dani nos cuenta también que: "No suelo buscar mi nombre, pero si suelo leer lo que la gente dice de mi en Twitter, en Instagram es imposible leerlo todo". En cuanto a su relación con los comentarios en redes reconoce que no lleva muy bien el 'hate'. "Soy sensible a las críticas de la gente que va a hacer daño", dice.