¿Quién es Renee? Algunas claves sobre la artista que está removiendo los cimientos del folclore pop mexicano

Artista, feminista y activista de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+. Ella es Renee Goust, más conocida como RENEE en su país. Se trata de una cantante y compositora mexicana a la que deberías prestar atención si todavía no lo has hecho. Quizás te suene porque acaba de participar en el nuevo single de La la love you, titulado Quiero quedarme para siempre o de haber sido la artista invitada de los shows de Sebastián Yatra en algunas fechas de su Dharma Tour.

Renee es una de las grandes promesas de la música mexicana y a sus 36 años está considerada una de las artistas femeninas emergentes de más impacto en su generación. A pesar de no haber tenido una carrera muy dilatada, empezó muy joven a interesarse por la música y a militar en diversos proyectos. Tuvo una banda de rock en la universidad y en 2007, cuando contaba con 21 años se mudó a Nueva York para centrarse en su música.

Desde entonces ha compuesto dos canciones que son ya himnos para todas las mujeres: Querida Muerte (No nos maten) y La cumbia feminazi, tema que escribió para canalizar el hartazgo que le causaban las connotaciones negativas del término 'feminazi'.

Solo ha publicado un disco, en 2020, titulado Breve Espacio, pero lo que sí atesora son multitud de singles, algunos de los más destacados son FAKE, sobre la superficialidad en redes sociales, o Demasiado, ambos publicados este mismo año 2022. También ha publicado el EP Canto tu historia (Vol.1) (2021) y a lo largo de estos años ha colaborado con varios artistas mexicanos como Bratty, con quien versionó el éxito Bichota de Karol G, con Manu Beker en MIO o con Elefante en Fior.

Alianza con La la love you

Quiero quedarme para siempre es una canción de indie pop que recrea una atmósfera dreamy y optimista con un ritmo funky que incita inevitablemente al baile. Se trata de una colaboración internacional que demuestra que La la love you son capaces de hacer hits en cualquier registro que se propongan. Quiero quedarme para siempre es, además, un tema perfecto para entregarnos a los placeres de la primavera. Un tema hedonista y disfrutón, perfecto para relajarte después de un duro día en la universidad o el trabajo.

La la love you presenta este tema después de haber lanzado El fin del mundo, Big Bang o la nueva y genuina versión de Tenía tanto que darte junto a Nena Daconte. Quiero quedarme para siempre funciona como nuevo single del próximo disco de la banda madrileña, que llegará en los próximos meses.