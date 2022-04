Estas son las canciones debut de algunos de los artistas pop más escuchados

Las primeras canciones de los artistas son muy importantes, son su carta de presentación frente a una industria muy exigente donde hay mucha competencia y también frente al público, que elige cuáles van a ser las canciones más escuchadas y esos cantantes a los que admirarán. No siempre los primeros temas son los mejores, pero marcan un camino muy importante. A continuación, te mostraremos cuáles fueron las canciones debut de algunas de las estrellas del pop actual:

Justin Bieber – One Time

Justin Bieber - One Time (Official Music Video)

Seguramente, la primera canción que recuerdes de Justin Bieber es Baby, pero no fue el debut del canadiense. En 2008, Scooter Braun descubrió al artista tras cruzárselo por la red en un vídeo cantando. Por aquel entonces, el cantante tenía 14 años y lucía un flequillo muy característico. Un año después, con 15 años, lanzaba su primera canción bajo el nombre de One Time y que sería la carta de presentación de su álbum debut, My World. En el videoclip, podemos ver a Justin Bieber intentando conquistar a una chica y pasárselo bien en una fiesta.

Ariana Grande – Put Your Hearts Up

Ariana Grande- Put Your Hearts Up (Official Music Video)

Antes de conocer a Ariana Grande como cantante, la podiamos disfrutar en la serie de Nickelodeon, Victorious, donde interpretaba a Cat Valentine. Mientras grababa, fue fichada por la discográfica Republic Records para comenzar con la preparación de su disco debut.

La primera canción que estrenó fue Put Your Hearts Up, en 2011. Pudimos ver a una Ariana Grande con una estética inspirada en los años 50 y 60, y la portada del tema fue elegida por sus fans a través de Twitter. Tres años después, la propia artista confesó que nunca le gustó ni la canción ni el videoclip que grabó, pero que era lo más comercial para atraer público.

Shawn Mendes – Life Of The Party

Shawn Mendes - Life Of The Party (Lyric Video)

Shawn Mendes comenzó a subir sus propios vídeos a YouTube versionando temas de sus artistas favoritos y también en la antigua aplicación Vine, donde los vídeos eran de cinco segundos. Su actual representante, Andrew Gertler, se fijó en él y le fichó para convertirle en el artista mundialmente reconocido que conocemos hoy en día.

En 2014, sacó su primera canción Life Of The Party que trataba de ser feliz con uno mismo mientras averigua quién es. El videoclip se grabó en un restaurante, mientras aparecían las letras de la canción por él. El tema fue todo un éxito en países como Canadá, Estados Unidos, Noruega y Suecia donde logró ser disco de platino en varias ocasiones. Posteriormente, Life Of The Party se incluyó en el disco debut de Shawn Mendes, Handwritten.

Dua Lipa – New Love

Dua Lipa - New Love (Official Video)

New Love fue la primera canción que lanzó Dua Lipa y con la que ya tuvo su reconocimiento en Reino Unido. La estrenó en 2015 de manera independiente, mezclando el soul, el pop y el R&B, con un vídeo lleno de colores donde se mostraba a la británica despreocupada. En 2016, fue nominada por el sondeo anual que hacen los críticos musicales a través de la BBC, Sound of..., obteniendo su primer reconocimiento a nivel nacional.

New Love está incluida en la edición deluxe del disco debut de Dua Lipa con nombre homónimo, estrenado en 2017.

Camila Cabello – Crying In The Club

Camila Cabello - Crying in the Club

En sus inicios en la música, Camila Cabello iba acompañada de cuatro jóvenes de una edad similar a la suya unidas bajo el nombre de Fifth Harmony. No se puede hablar del éxito de la cubana sin echar la vista atrás y entender lo que fue el fenómeno de esta girlband. A finales de 2016, Camila Cabello decidió abandonar el grupo para comenzar su carrera en solitario. Sin embargo, ya había colaborado mientras estaba en Fifth Harmony de manera individual con otros artistas como Shawn Mendes, en I Know What You Did Last Summer, o Machine Gun Kelly, en Bad Things.

Con la marcha definitiva de la artista de la girlband, comenzó de manera oficial su carrera y en mayo de 2017, estrenó Crying In The Club y I Have Questions, aunque como single sacó la primera canción. El videoclip comenzó con I Have Questions donde mostraba lo mal que lo pasó en meses pasados para pasar, posteriormente, a una discoteca y a una Camila Cabello poderosa.

Harry Styles – Sing of The Times

Harry Styles - Sign of the Times (Official Video)

Harry Styles, al igual que Camila Cabello, no se le puede identificar solo en sus inicios. El cantante era miembro de la boyband más reconocida de la década de los 2010s, One Direction. El grupo hizo una pausa indefinida en 2015 y en 2017, Harry Styles empezó su carrera musical en solitario con Sing of The Times, la cual logró estar en el número 1 de las listas de Reino Unido nada más salir e incluso, la revista Rolling Stones la nombró la mejor canción del año. El tema está incluida en su primer disco con nombre homónimo.