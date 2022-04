Conoce a Sofía Gabanna, la rapera y hermana de Nathy Peluso, que ha lanzado su primer disco

Sofía Gabanna acaba de cumplir uno de sus grandes sueños: publicar su debut, Maté el amor, un EP formado por siete canciones en forma de bala con las que pretende remover conciencias y agitar un poco la escena urbana de nuestro país. Tiene 22 años y ya conoce el regusto del triunfo gracias a temas como Cuéntame, que suma más de 2,6 millones de visitas en YouTube.

Maté el amor es su primer gran trabajo y toda una declaración de intenciones que explora el desengaño que experimentamos muchas mujeres desde jóvenes. Este disco guarda un sentido conceptual que ella misma define "como un duelo".

Portada de Maté al amor de Sofía Gabanna. / Imagen cedida

En palabras de la propia artista: "El EP se llama así por la ausencia del amor que idealicé desde chiquita. En éstas siete canciones explico la decadencia que sentí tener por ello. Socialmente, crecí con mucha inseguridad, miedo y culpa, como casi todos nosotros en algún o muchos momentos, y eso supuso una falta de confianza muy grande para mí, o más bien hacia el resto". Con estas duras, pero elocuentes palabras presenta Sofía Gabanna su disco Maté el amor, donde de hecho, encontramos una canción gloriosa que responde al nombre de Asesina.

Y continúa: "el concepto de matar es sinónimo de reprimir. En este EP dejé atrás lo que no encontré. En él me doy permiso para estar conmigo y ser feliz", apunta la joven artista. En su música podemos encontrar rap clásico y noventero con claras influencias del sonido oldschool y donde "hay un poco de artistas como D'Angelo, Cypress hill, Andrés calamaro, Moob Deep, Ayax y Prox, Los Zafiro o Marvin Gaye, entre muchos otros". De hecho, el primer corte del disco se llama Marvin y no es casualidad.



Para lograr el sonido de Maté el amor, Sofía se ha aliado con Lupita´s Friends (productor habitual de Hard GZ), a quien, además, ha acreeditado en todos los tracks del disco ya que Sofía cree que se debe ensalzar más la labor del productor: "Cada idea que tengo la desarrollamos y llevamos a cabo juntos, y cada idea que me enseñan me ayuda a crear".

En este disco, Sofía planta cara al miedo y se lanza al vacío compositivo e interpretativo con muchísma libertad. En este sentido, ha expresado: "Quise rapear diferente, sin pensar en lo que era el rap para nadie. Entendí que la música también es subjetiva y que cada uno recibe lo que quiere de ella, como de todo. El rap para mi es catarsis, poder hacer lo que quiera como quiera, sin ningún patrón a seguir".

En su rap hay feminismo, hay mensajes sobre la salud mental, reivindicaciones sociales y hay espacios desenfadados para divertirse, pero sobre todo, Maté el amor se forja desde el punto de vista autobiográfico. "Adoro el trabajo de composición, escribir es lo que más me gusta hacer desde chiquita además de bailar y cantar. Me gusta mucho escuchar mis letras y no sentirme hipócrita en ningún sentido, es por lo que más lucho a día de hoy. En éstas siete canciones describo mi descomposición y transformación emocionalmente, desde lo más pesado y feo hasta lo más liviano y lindo de sentir. Estoy muy orgullosa de la lírica que escribí en cada canción. Con mi música siempre intento transmitir transparencia, fuerza y mucha emoción".

Sofía Gabanna presentará este trabajo en directo en una gira que la llevará a recorrer toda la geografía española y que arrancó el pasado 8 de abirl en Girona y que tiene previsto pasar por Almería, Granada, A Coruña, Navarra, Valencia o Soria, entre otras ciudades.

Más sobre Sofía Gabanna

La historia de juventud de esta rapera no es muy diferente de la de su hermana, la artista Nathy Peluso. Sofía también nació en Buenos Aires (Argentina), aunque se mudó muy pronto a Barcelona, donde ha vivido hasta ahora con su familia. En España asisitió a clases de danza clásica y flamenco, que despertaron su amor por la música y por el resto de disciplinas artísticas.

Desde muy joven, se enfoncó en tocar la guitarra, a medida que iba devorando todo tipo de estilos musicales. Le inspiraron los clásicos de artistas de neo soul como Amy Winehouse, de R&B como Lauryn Hill y Alicia Keys o de pop jazz como Peggy Lee. Pero también se interesó por la música de Violadores del verso o Missy Elliott, por lo que su proyecto fue tomando una forma increíble que combina hip hop, jazz, salsa, trap, ritmos latinos y mucha vanguardia.

En 2019, con apenas 20 años, publica No hay rencor, un rap con una letra poderosísima que marcaría el inicio de un estilo propio, combativo y sincero. Más tarde le seguiría Cuéntame, canción con la que definitivamente despega su carrera musical, y Vivimos deprisa en colaboración con Hard GZ.