Desde las exnovias a un modelo, pasando por un Eurofan: Así son los 16 nuevos concursantes de ‘Masterchef 10’

MasterChef 10 ha empezado su andadura en TVE, y lo ha hecho con una primera gala que ha dejado claro que el nivel de exigencia de la edición será mayúsculo. Este año celebrarán la primera década del programa, y lo harán con 16 personas dispuestas a darlo todo entre los fogones.

Después de un cásting final que, como suele pasar con este talent, ha conseguido ser una explosión de emociones para la audiencia; MasterChef ya puede decir que tiene unos aspirantes que van a por todas. Y ojo, que los jueces ya han dejado claro que no se lo van a poner nada claro.

Ha sido un proceso de selección duro, en el que por supuesto no han faltado dramas y alegrías por igual. A su vez, también se ha podido ver algún que otro episodio de lo más inesperado -que van desde una pedida a una pullita de ex a ex-. Si quieres ir conociendo a las caras que darán mucho de qué hablar en los próximos meses, no te pierdas la lista -por orden de entrada al programa- que te presentamos a continuación:

María Lo

Con padre hongkonés -de ahí ese particular apellido-, esta gaditana de Chiclana de la Frontera vive en Barcelona. Ha pasado otros cinco estudiando dirección hotelera en Galicia, de donde ha contado que se come muy bien -tal vez una pista de sus tendencias gastronómicas-; y su sueño es tener su propio restaurante o servicio de cátering. Muy orgullosa, confesó que el día de antes de esa fase final del cásting le había confesado a su padre que era lesbiana. Y la razón estaba justo a su lado…

"Me encantaría entrar en #MasterChef10, para mí es mi pasión. Pero, tener a esta persona aquí al lado y saber que nos llevamos bien ya es una maravilla" https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/YMTekp2V8T — MasterChef (@MasterChef_es) April 18, 2022

Teresa

MasterChef abría por todo lo alto haciendo su magia teniendo a la exnovia de María Lo justo a su lado, presentándose al cásting final a la vez. Ella es madrileña, de 33 años, y vive de las rentas. Quiere buscar su pasión por la cocina y montar un negocio con su hermana, y ve en este programa la oportunidad perfecta para ello.

Jokin

Este gestor financiero de 30 años es de Guipúzcoa recibía los tres síes del jurado y rápidamente desvelaba su propósito en el programa: quiere ser el ganador de esta décima edición. De momento va muy bien, porque consiguió una mención especial del jurado en la prueba por equipos como el mejor de todos de sus compañeros.

Cocina de tradición, sabor y carácter. Jokin viene a por todas esta nueva temporada de #MasterChef10 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/ZBCtA26GhJ — MasterChef (@MasterChef_es) April 18, 2022

David

La historia de este asturiano de 38 años emocionó profundamente al jurado, y todo por una dura confesión sobre su pasado con las drogas. Acabó saliendo solo de ellas -no había plazas en centros de desintoxicación, según contó-, y ahora tiene un hijo de seis años que define como el motor de su vida. Su propósito, más allá de ganar, es conseguir que su familia esté orgullosa de él.

Iván

También de 38 años, es comercial y de Madrid. Ha montado varios restaurantes, aunque ahora busca su oportunidad como cocinero. De su paso por la primera gala ya conocemos que no duda en emocionarse y poner todo en las pruebas que se le ponen por delante.

Paula

Es auxiliar de veterinaria en Madrid y tiene 23 años. Aunque adora cocinar, admite tener un "TOC" con el horóscopo, algo que ya ha ocasionado algún que otro chiste con sus compañeros en plena prueba por equipos.

Adrián

Este bilbaíno canta flamenco y es técnico instalador, y admite que con su entrada al talent culinario se cumple un sueño. Protagonizó uno de los momentazos de la noche al pedirle matrimonio -aún sin anillo- a su novia, con la que lleva dos años de relación.

Hay gente a la que le dan un delantal para entrar en #MasterChef10 y además se compromete con su pareja.



Luego estoy yo que no me quiere ni la gata#MasterChef10 pic.twitter.com/kEFvfvAD8K — MasterChef (@MasterChef_es) April 18, 2022

Claudia

Aunque al principio Pepe Rodríguez se ha hecho el duro, esta aspirante ha ido corriendo hacia su familia a contarles que ya era concursante con tanta fuerza que les ha tirado al suelo. Tiene 28 años, es de Gerona y es auxiliar de vuelo.

Luismi

Este bombero de 35 años viene de Madrid y no se ha tomado nada bien le rechazo inicial del jurado. Aunque obviamente, todo era un truco de los típicos del jurado: cuando ha vuelto con sus familiares envuelto en lágrimas, Pepe salía para darle el ansiado delantal blanco. ¿El resultado? Luismi cogiendo en brazos al chef para celebrarlo.

Julia

Esta madrileña de 32 años tiene raíces italianas, además de un conocimiento total sobre vinos. Tiene dos hijos, y ahora centrará toda la energía que ha adquirido con ellos -según cuenta- en el programa. No come carne y su plato favorito es el cous cous.

Verónica

Natural de Salamanca aunque afincada en Madrid, esta publicista de 26 años ha conseguido el delantal blanco la segunda vez que se ha presentado al programa. Tiene entre manos un proyecto de reparto de comida sana al que seguro que el premio de MasterChef le vendría muy bien.

Patricia

Barcelonesa de 32 años que ama la cultura surcoreana, tanto, que su sueño es mudarse allí y montar su propio restaurante de comida española. Espera que su paso por las cocinas del programa le enseñen nuevas técnicas, y espera poder dedicarse al mundo de la cocina plenamente en un futuro.

"¡Pero ella se cree que es la concursante! Vale ya, el delantal es mío!"



MI MOMENTO FAVORITO DE LA NOCHE #MasterChef10 pic.twitter.com/PthRMZe1c8 — MasterChef (@MasterChef_es) April 18, 2022

Yannick

Este concursante pone uno de los toques internacionales de la edición, siendo un belga de 26 años aunque afincado en Murcia desde 2006. Trabaja como coordinador de ventas en una tienda -de hecho, intentó venderle un colchón a Pepe Rodríguez-, y su carácter adorable junto a su fanatismo potterhead y eurofan han conquistado a gran parte de la audiencia.

Giraldo

Cubano de nacimiento (33 años) aunque residiendo en País Vasco, bien podría ser un rostro de MasterChef VIP: es jugador profesional de waterpolo, aunque después de muchos premios ahora se dedica al modelaje. Quiere ser un ejemplo de perseverancia y, aunque admite poder tener un nivel más bajo que el resto, parece dispuesto a darlo todo.

Berto

Tiene 24 años y es de Segovia, y no duda en considerarse un gran fan del formato. Trabaja como dependiente, aunque creía que esta décima edición era suya después de quedarse a las puertas de la novena tras la última fase del cásting, que no superó.

Eva

Es valenciana y tiene 29 años. Es pediatra, aunque dejó el hospital para irse de voluntaria a República Dominicana. Promete arriesgarse con el arroz, un plato muy popular en su familia; la cual se ha presentado al cásting pero solo ella ha conseguido llegar a formar parte de los concursantes oficiales de esta edición.