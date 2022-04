Lorde sorprende a sus fans cantando ‘Hentai’ de Rosalía en un concierto

Lorde está realizando una gira de conciertos a nivel mundial. A principios de abril, comenzó los conciertos en Estados Unidos y ayer cantó en el Radio City Music de Nueva York. En días anteriores, preocupó a sus seguidores porque tuvo que posponer dos conciertos que tenía en Connecticut y Washington DC por sufrir una laringitis.

El tour lo está realizando con motivo de su álbum Solar Power, estrenado en agosto de 2021. Entre abril y mayo estará dando conciertos en Estados Unidos, para después pasar el mes de junio en Europa. La cantante pisará Barcelona, el 10 de junio, gracias a su aparición en el Primavera Sound 2022. Los dos conciertos pospuestos los realizará en agosto, dando ahí por finalizado su Solar Power Tour.

Recuperada de la laringitis que sufrió, volvió a los escenarios de Nueva York. Cantó canciones de su último disco, pero también algunas icónicas como Supercut, Perfect Places, Green Lights o Team. El momento más sorprendente de la noche fue cuando Lorde se atrevió a interpretar Hentai de Rosalía. Sentada en una escalera y con tan solo un foco de luz iluminándole, la cantante intentó cantar este tema en un español que sorprendió bastante entre sus seguidores por cómo estaba pronunciado.

No es de extrañar que veamos a Lorde cantando una canción de Rosalía. La artista se declara fan de ella y lo demostró cuando salió Motomami. A través de un correo electrónico que envió a sus fans describió la admiración que siente por Rosalía y por el último disco que lanzó. Animó a sus seguidores a escucharlo porque sentía que era demasiado bueno. "Me atraganté cuando escuché el sample de Archangel (en CANDY), Hentai es una genialidad, y Sakura... proyectos como estos me recuerdan por qué vivo por la música pop, no hay nada mejor”, comentó en el correo electrónico.

Lorde no es la única artista de habla no hispana que ha alabado el trabajo de Rosalía. La rapera Cardi B también se ha mostrado muy fan de Motomami y así lo demostró el día que salió el disco. "Amando el álbum de Rosalía... demasiado fuego... Incluso si no hablas español te gustará", publicó en su cuenta de Twitter.