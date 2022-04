Kendrick Lamar anuncia el nombre y la fecha de su próximo álbum

Kendrick Lamar ha anunciado en una carta que ha publicado en sus redes sociales, bajo el apodo de Oklama, la fecha y el título de su próximo trabajo. Bajo el nombre de Mr. Morale and the Big Steppers, el rapero estará de estreno el próximo 13 de mayo.

Los seguidores del rapero llevaban sin noticias del nuevo trabajo desde agosto del año pasado. En aquel momento, Kendrick Lamar anunció que estaba trabajando en él. Además, en su web, Oklama.com, dio una noticia sorprendente, sería el último disco con su sello discográfico actual, TDE. “Siento alegría de haber sido parte de una impronta cultural así después de 17 años. Las luchas, el éxito y lo más importante, la Hermandad”.

Con Mr. Morale and the Big Steppers sería el quinto álbum del artista. Lleva sin sacar disco desde 2018 cuando lanzó la banda sonora de la película Black Panther, bajo el nombre de Black Panther The Album Music From And Inspired By. Sin embargo, uno de sus álbumes más destacados es Damn, el que sacó en 2017. En él hay temas como Humble, DNA o una colaboración con Rihanna, Loyalty.

Será la primera vez que escuchemos al rapero cantar en solitario, ya que lleva desde 2018 sin hacerlo. No ha dejado de lanzar música, pero siempre lo ha hecho acompañado. Ha colaborado con artistas como 2 Chains, Bebé Keem, Saadiq, Busta Rhymes e incluso Beyoncé, en el tema NILE, perteneciente a la banda sonora de la película El Rey León.

Beyoncé, Kendrick Lamar - NILE (Official Video)

Ha hecho una doble colaboración con su primo Baby Keem. Este artista es otro rapero que tiene una carrera musical en ascenso. Con él, lanzó dos canciones range brothers y family ties. Ambas canciones forman parte del disco Baby Keem, The Melodic Blue. Este álbum tiene también colaboraciones con Travis Scott, Don Toliver y Rosalía. Gracias a esta unión, Kendrick Lamar fue nominado junto a Baby Keem a los Premios Grammys 2021 por family ties en la categoría Mejor Performance de Rap.